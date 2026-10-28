  1. استانها
  2. بوشهر
۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۰۱

دوچرخه‌ سواران برازجانی به مقصد میناب بدرقه شدند

دوچرخه‌ سواران برازجانی به مقصد میناب بدرقه شدند

بوشهر-مراسم بدرقه دوچرخه‌ سواران برازجانی به مقصد شهرستان میناب، با حضور جمعی از مردم و مسئولان شهرستانی در میدان حافظ برازجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان دوچرخه‌ سواری دژ برازجان متشکل از حسن خسروی، علیرضا رهسپار، ستار فتحی، محمود باقرپور و محسن صادقی، از هفتم تا چهاردهم آبان مسیر برازجان تا میناب را به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه می‌پیماید.

در این مراسم حجت‌الاسلام مصلح امام جمعه دشتستان، حجت‌الاسلام توکلیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی، سرهنگ یحیایی جانشین ناحیه سپاه حضرت جوادالائمه (ع) و جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان حضور داشتند.

در پایان این مراسم، از هنرمندان شهرستان که چهره کودکان شهید میناب را به تصویر کشیده بودند، با حضور مسئولان تجلیل شد.

کد مطلب 6993219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها