دوچرخه‌ سواران برازجانی به مقصد میناب بدرقه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان دوچرخه‌ سواری دژ برازجان متشکل از حسن خسروی، علیرضا رهسپار، ستار فتحی، محمود باقرپور و محسن صادقی، از هفتم تا چهاردهم آبان مسیر برازجان تا میناب را به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه می‌پیماید.

در این مراسم حجت‌الاسلام مصلح امام جمعه دشتستان، حجت‌الاسلام توکلیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی، سرهنگ یحیایی جانشین ناحیه سپاه حضرت جوادالائمه (ع) و جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان حضور داشتند.

در پایان این مراسم، از هنرمندان شهرستان که چهره کودکان شهید میناب را به تصویر کشیده بودند، با حضور مسئولان تجلیل شد.