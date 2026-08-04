به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین احمد فاضلپور با اعلام این خبر اظهار کرد: آیین تکریم از خدمات و تلاشهای آیتالله ابراهیمی امام جمعه سابق میناب و معارفه حجتالاسلام والمسلمین ذاکری امام جمعه جدید این شهرستان، روز شنبه با حضور مسئولان، علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه مهم نهاد امامت جمعه در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه افزود: امام جمعه بهعنوان محور وحدت، همدلی و انسجام عمومی، نقشی مؤثر در پیگیری مطالبات مردم، تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان و گسترش ارزشهای دینی و انقلابی بر عهده دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان هرمزگان تصریح کرد: شهرستان میناب از ظرفیتهای ارزشمند انسانی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی برخوردار است و انتظار میرود با همراهی مردم، علما، نخبگان و مسئولان، سنگر نماز جمعه همچنان کانون وحدت، روشنگری، مطالبهگری و خدمت به مردم این منطقه باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین فاضلپور ضمن قدردانی از خدمات امام جمعه سابق میناب خاطرنشان کرد: تلاشهای صورتگرفته در دوره گذشته، سرمایهای ارزشمند برای ادامه مسیر است و امام جمعه جدید نیز با بهرهگیری از این ظرفیتها و تعامل سازنده با مجموعههای مردمی و اجرایی، مأموریت خود را در مسیر تقویت معنویت، وحدت و پیشرفت شهرستان دنبال خواهد کرد.
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