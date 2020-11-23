پیشکسوت نمایشنامه نویسی انزلی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، «غلامحسین منیر زاد» پیشکسوت نمایشنامه نویسی بندرانزلی بعد از تحمل یک دوره بیماری در سن ۸۲ سالگی درگذشت.

کسب رتبه برتر جشنواره بین المللی فجر توسط مرحوم منیرزاد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت درگذشت این هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و نمایشنامه نویسی، اظهار کرد: این نمایشنامه نویس ارزنده، نویسندگی را از سن هشت سالگی آغاز کرده بود و گویندگی در رادیو گیلان و نویسندگی تعداد زیادی نمایشنامه رادیویی را در برنامه ارتش به عهده داشت.

فرهاد رحمان زاده افزود: از این هنرمند پیشکسوت آثار بسیاری چاپ و به روی صحنه رفته که از آن میان می‌توان به نمایشنامه «گوهر آفرینش» اشاره کرد که در سال ۱۳۶۸ مقام نخست نمایشنامه نویسی کشور را به خود اختصاص داد و در جشنواره بین المللی فجر حائز رتبه برتر شد.

وی ادامه داد: نمایشنامه‌های داس جنگ، اسیر، پس از واقعه، نظم نوین، تراژدی مرداب، دام صیاد، رقص ماهی، سواران سرنوشت، عصیانگر، قفس، زنجیرها، مرگ ارزانی برخی از آثار به جا مانده از این هنرمند گیلانی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرانزلی همچنین اضافه کرد: مجموعه‌های تلویزیونی عکس رخ یار، سلام دکتر، و این باز آمده گوید راز، از فیلمنامه‌هایی است که از این نویسنده به صورت فیلم در تلویزیون به نمایش در آمده است.

مرحوم منیرزاد از منتقدان صاحب نظر در عرصه تئاتر بود

رضا حسین زاده کارگردان تئاتر گیلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت درگذشت این نمایشنامه نویش برجسته گیلانی و انزلیچی، گفت: مرحوم منیرزاد آثار متفاوتی از خود بر جای گذاشت و کارگردانانی همچون علی اصغر کهن قنبریان نمایشنامه‌های وی را بر روی صحنه بردند.

حسین زاده تاکید کرد: مرحوم منیرزاد اکثر نمایش‌هایی را که خصوصاً در بندرانزلی اجرا می‌شد تماشا می‌کرد و از منتقدان صاحب نظر در عرصه هنر تئاتر بود.

وی همچنین اضافه کرد: نمایشنامه مرحوم منیر زاد در سال ۱۳۶۷ در جشنواره‌های استان، منطقه و کشور مقام اول کشوری را از آن خود کرده بود.

لازم به ذکر است؛ مرحوم غلامحسین منیرزاد در سال ۱۳۱۷ دیده به جهان گشود و پس از اتمام دوره تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل به آلمان سفر کرد و در دانشگاه ماکسی میلیان مونیخ به تحصیل در رشته مکانیک عمومی پرداخت و از سال ۱۳۴۲ به مدت سه سال و تا دوره تکمیلی کارشناسی در آمریکا مشغول به تحصیل بود و پس از بازگشت به ایران در نیروی دریایی بندرانزلی مشغول به کار و سپس بازنشسته شد و پس از طی یک دوره بیماری غروب روز گذشته درگذشت.