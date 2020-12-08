به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت دانشمند شهید، محسن فخری‌زاده که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با بیان اینکه بزرگترین لطف الهی که شهادت است، شامل حال محسن فخری‌زاده عزیز و فخر ایران شد، گفت: دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی باید بدانند که شهادت چراغ راه ماست. ما راه این شهید عزیز را ادامه خواهیم داد و راهی که شهدا باز می‌کنند، هیچ‌گاه توقف نخواهد داشت.

وی افزود: هر نقطه‌ای که دشمن روی آن متمرکز می‌شود، به منزله نقطه قوت ما و هراس دشمنان است و متوسل شدن به اقدامات جنایتکارانه‌ای مانند ترور به معنای آن است که ما باید امثال شهید فخری‌زاده را تربیت کنیم.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه راه این عزیز با عزم و اراده بیشتر توسط شاگردانش ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: دشمنان باید منتظر واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران با کیفیت و وضعیتی که خودمان تعیین می‌کنیم، باشند.

سردار سلامی با بیان اینکه ترور و اقدامات کوردلانه دشمنان جز افزوده شدن بر شتاب انقلاب اسلامیِ ما دستاورد دیگری نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: ما با شهادت رشد کرده‌ایم و دشمن قدرت درک این حقیقت را ندارد. آن‌ها فکر می‌کنند که مردان بزرگ ما تنها هویت فیزیکی دارند، از این رو به دنبال حذف آن‌ها هستند، اما شهادت آنان، اراده ما را در رسیدن به اهداف عالیه نظام قوی‌تر می‌کند.

وی تأکید کرد: به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که واکنش قاطعی نسبت به ترور دانشمند هسته‌ای خود خواهیم داشت.

فرمانده کل سپاه گفت: شهادت برای ما افتخار است و همان‌طور که شاهد بودیم، حاج قاسم با شهادتش موجب ذلت استکبار شد، قطعاً شهادت محسن فخری‌زاده نیز موجب ذلت دشمنان می‌شود و سرعت ما را در مسیری که انتخاب کرده‌ایم، بیشتر می‌کند.