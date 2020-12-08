مراحل آزمایشگاهی واکسن ایرانی به تایید WHO رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی در برنامه «طبیب» با اشاره به اینکه مراحل آزمایشگاهی واکسن ایرانی تأییدیه سازمان بهداشت جهانی را دریافت کرده است، افزود: باید در مردم این فرهنگ سازی ایجاد شود که حساسیت بالایی نسبت به این بیماری داشته باشند و از شرکت در دورهمی‌ها به شدت پرهیز کرده و دورهمی شب یلدا را مجازی برگزار کنند.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص واکسن در دنیا، گفت: در حال حاضر واکسن دو، سه شرکت معتبر در مرحله بهره‌برداری است، یکی واکسن آکسفورد و یکی مادرنا که بهداشت جهانی هم آنها را تأیید کرده، واکسن‌های روسی و چینی هم هنوز تأیید نشده، در کشور ما هم تولید واکسن با ویروس کشته شده که شاید متداول‌ترین نوع آن است خوشبختانه وارد مراحل انسانی می‌شود و ما به این سمت می‌رویم که در سه تا چهار ماه آینده به مرحله تولید برسیم و به امید خدا در سال ۱۴۰۰ واکسن ایرانی را خواهیم داشت، واکسن ما از کلیه مراحل درخواست واکسن تا مرحله بهره‌برداری مرحله به مرحله توسط سازمان بهداشت جهانی نظارت شده و خوشبختانه این سازمان مراحل تولید و مرحله آزمایشگاهی را تأیید کرده است.

توکلی در خصوص تفاوت واکسن‌ها با یکدیگر، افزود: واکسن‌ها یا ویروس کشته‌شده یا ضعیف شده یا نوترکیب و شبیه‌سازی شده هستند، واکسن‌های غربی عمدتاً نوترکیب هستند، اما لزوماً این نیست که این روش‌ها بهتر باشند و پایداری آنتی‌بادی هیچکدام هنوز مشخص نیست، واکسن‌های روسی و چینی را هم نمی‌توانیم هنوز وارد کنیم چون تأییدیه سازمان بهداشت جهانی را ندارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به اینکه به هر حال زمستان حتماً همراه با رعایت پروتکل‌ها خواهد بود، اظهار کرد: ولی امیدواریم پس از آن شرایط عادی‌تر و بهتر شود. در پی تعطیلات دو هفته‌ای دو اتفاق خوب افتاد یکی اینکه مردم همکاری خوبی کردند و حجم زیادی از حمل‌ونقل عمومی تهران تا ۳۵ درصد افت پیدا کرد و ما به شدت تأثیر مثبت آن را در بیمارستان‌ها دیدیم، نکته دوم اجرای طرح شهید سلیمانی با رویکرد محله‌محوری در تهران است که قطعاً می‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد. اگر این روال ادامه داشته باشد و پروتکل‌ها به درستی اجرا شود قطعاً پیش‌بینی می‌کنیم به موازات طرح شهید سلیمانی زمستان آرامی داشته باشیم، اما اگر میزان همراهی مردم کمتر شود قطعاً پیش‌بینی موج سنگینی را در زمستان خواهیم داشت.

توکلی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تزریق واکسن برای گروهی ممنوعیت داشته باشد و آیا بررسی در این خصوص انجام شده، تصریح کرد: نه، نیازی به بررسی ندارد، چون اگر ویروس کشته باشد ممنوعیتی برای گروهی ندارد، نکته دیگر این است که توزیع واکسن بر اساس ریسک‌بندی و میزان خطر ابتلاء در کشورها برنامه‌ریزی می‌شود، یک سری ابزارها وجود دارد که در کشور خودمان هم ساخته شده است که از طریق دیتاهای بیماران با هوش مصنوعی سیستم‌هایی ایجاد می‌شود که شما اطلاعات خودتان را وارد نرم‌افزار می‌کنید و به شما احتمال درصد مرگ با کرونا را نشان می‌دهد و بر این اساس گروه‌هایی که بیشتر در خطر هستند در اولویت قرار می‌گیرند، جدای از آن هم قطعاً کادر درمان و گروه‌های پرخطر در اولویت هستند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه هنوز جهش ژنتیکی این ویروس در ایران اثبات نشده و مطالعه ژنتیکی هم در این خصوص انجام نشده، به صحت تست‌های پی سی آر جدید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دقت تست‌های پی سی آر ما هم بالاتر رفته و تا ۷۰ درصد پاسخ این تست‌ها اعتبار دارد، اما تست‌های سریع هم اختصاصاً برای طرح شهید سلیمانی به منظور اجرای طرح غربالگری در نظر گرفته شده و در برنامه‌هایی که استفاده شده به نظر می‌رسد قابل اعتماد است، منتهی این تست‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی توزیع نخواهد شد چون قرار است در غربالگری مورد استفاده قرار گیرد.

معاون درمان ستاد مبارزه با کرونا در کلانشهر تهران همچنین با اشاره به اینکه پزشکان باید بیماری که تست او مثبت شده را تحت نظر قرار دهند، گفت: پزشکان نباید به بیماران بگویند که برو استراحت کن خوب می‌شوی چون به ویژه در روزهای پنجم تا دهم پایش مداوم و روز به روز بیمار بسیار مهم است چون در این شرایط تغذیه مناسب، استراحت و استرس درست بسیار اهمیت دارد، این بیماری با افزایش استرس و اضطراب اوج می‌گیرد.