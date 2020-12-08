۹ الی ۱۹ دی ماه دهه بصیرت نامگذاری می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه اعضای کارگروه قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و کارگروه قرآن سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در سازمان دارالقرآن الکریم با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه مهدی اخوان صباغ رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه سال گذشته نیز برنامه‌های زیادی برگزار شد، افزود: برنامه‌های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی از روز شهادت حاج قاسم فعال کنیم. همانطور که سال گذشته همه برنامه‌ها با یاد و خاطره سردار بود و مقام معظم رهبری نیز آن روزها و روزهای بعدش را ایام الله ذکر کردند بنابراین تصمیم گرفتیم امسال نیز فعالیت‌های کارگروه ستاد را زودتر آغاز نمائیم.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب کلیدواژه قرآنی را در ایام شهادت سردار تذکر دادند به عنوان ملت صبار و شکور که در این شرایط سخت کرونایی این شعار را می‌توانیم جز شعارهای اصلی قرار دهیم. ما ملتی با عزم هستیم که می‌توانیم فعالیت‌های مؤثری در نهادهای قرآنی داشته باشیم

رئیس سازمان دارالقرآن با بیان خلاصه‌ای از فعالیت‌های گذشته عنوان کرد: سال گذشته ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی هم برگزار شد و برنامه‌هایی در یاد و خاطره شهید سلیمانی برپا شد. تجدید میثاق با آرمان‌های امام (ره) در ابتدای دهه فجر در حرم امام و حضور باشکوه قاریان و مدیران و پیشکسوتان قرآنی در این مراسم از فعالیت‌های اولیه دهه فجر بوده است. همچنین حرکت مسیر کاروان قرآنی به سمت سه استان محروم و اجرای برنامه‌های کیفی و کمی از دیگر برنامه‌های شاخص دهه فجر در سال گذشته بود.

اخوان صباغ با اعلام اینکه ۷۰۰ هزار ختم قرآن به نیت سردار شهید در سال گذشته انجام گرفته است افزود: پویش ملی ختم قرآن هم از طرف صدا و سیما و کلیه نهادها انجام شد. محافل قرآنی در ۳۱ استان با همکاری همه نهادها انجام شد و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی با هماهنگی که در ستاد انجام شد اتفاقات خوبی رقم زدند. در سال گذشته کرسی‌های تلاوت و جشنواره‌های قرآنی مختلفی برپا شد. دیدار با خانواده شهدا و تبیین مبانی قرآنی گام دوم در دستور کار فعالیت‌های سال گذشته قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه یکی از روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی با نام قرآن در ایام الله دهه فجر گنجانده شده است، اضافه کرد: بسته‌ها و غرفه‌های قرآنی نیز از دیگر مواردی بوده است که در سال گذشته رقم خورد همچنین در کنار کاروان قرآنی برنامه‌های معیشتی کمک به محرومین و خدمات درمانی هم رقم خورد.

اخوان صباغ با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۲۰ عنوان برنامه در دستور کار قرار داشته است، عنوان کرد: امسال امیدواریم نقش قرآنی‌ها در حرکت انقلاب اسلامی را بدرستی نشان دهیم و قرآنی به عنوان صف شکن و حرکت‌های دینی نشان دهند و انقلاب را -ثمره گوش دادن به فرامین قرآنی می‌دانیم و همه این انقلاب برای پیاده کردن قرآن و مبانی قرآنی است. دهه فجر طلیعه نشان دادن ثمره انقلاب است و تنها تفاوت برنامه‌ها استثنایی بودن شرایط کرونایی و رعایت پروتکل‌ها خواهد بود.

استقبال خوب از کاروان قرآنی انقلاب

در ادامه این جلسه احمد ابوالقاسمی مدیر کاروان قرآنی انقلاب و قاری بین‌المللی به ارائه مباحثی پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته از کاروان قرآنی استقبال خوبی کردند. در سال ۹۷ طی ۲۳ روز ۸ هزار کیلومتر و ۴۰ محفل قرآنی و سی تلاوت اذان گاهی داشتیم. در سال ۹۸ گروه تئاتر را هم همراه کاروان شاهد بودیم که تجربه موفقی بود شخصاً اعلام آمادگی می‌کنم به کمک سازمان دارالقرآن با رعایت همه پروتکل‌ها امسال نیز این کاروان این فعالیت را انجام داده و به گسترش فرهنگ قرآنی کمک کند.

سپس حوریه عقبایی نماینده آموزش و پرورش به ارائه فعالیت‌های این دستگاه‌ها در دهه فجر پرداخت و گفت: برگزاری مسابقات دانش آموزی در رشته‌های عترت و نماز وشرکت ۷ میلیون دانش‌آموز در سال گذشته از فعالیت‌های سال گذشته این دستگاه بوده است.

وی با بیان اینکه امسال شاهد برپایی نمایشگاه‌های قرآن به صورت مجازی خواهیم بود افزود: دهه فجر امسال نمایشگاه قرآن به صورت مجازی خواهیم داشت. قرارگاه‌های مجازی برای هرگونه فعالیت‌ها در شبکه شاد اختصاص دادیم. همچنین در هفته آخر آذر ماه نیز به عنوان هفته قرآن عترت، نماز دانش آموزشی فعالیت‌های این دستگاه در دهه فجر خواهد بود.

تمرکز فعالیت‌ها بر روی پیام قرآنی واحد

در ادامه محمد حسین فریدونی به نمایندگی از شورای توسعه قرآنی به بیان نکاتی در خصوص اهمیت تمرکز بر چند پیام قرآنی واحد پرداخت و گفت: تمام رویدادها باید به سمتی بروند تا هدف مشخصی را برای جامعه آماری لحاظ کنند. قطعاً اگر تمرکز همه دستگاه‌ها در دهه فجر در همه فعالیت‌هایشان تمرکز بر سه پیام قرآنی باشد فعالیت‌های خوبی انجام خواهد گرفت.

سپس محمد تقی میرزاجانی از سوی شورای عالی قرآن به چند نکته در خصوص فعالیت‌های سال گذشته اشاره کرده و گفت: برنامه‌های مختلفی سال گذشته اجرا شد که چند برنامه بشدت قابل تحسین بود. حضور در منزل سردار سلیمانی بود که محفل خوبی بود و همچنین حضور کاروان قرآنی انقلاب بر سر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر برنامه‌هایی بود که ماندگار شد.

در ادامه نماینده شبکه قرآن و معارف سیما به بیان فعالیت‌های این شبکه پرداخت و عنوان کرد: امسال شبکه قرآن و معارف سیما چهار برنامه تولیدی خواهد داشت که تولید مستند حدیث بندگی از اولین برنامه‌های در حال تولید می‌باشد. پویش ختم کل قرآن با محوریت شبکه قرآن و دیگر دستگاه‌های قرآنی و ختم سوره کوثر برنامه‌ها و فعالیت‌های دیگر این شبکه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه شبکه قرآن و معارف سیما آمادگی خود را برای پوشش و انعکاس برنامه‌های دیگر دستگاه‌ها دارد افزود: در حوزه محافل قرآنی در جبهه مقاومت از کشورهای سوریه عراق و لبنان تولیداتی انجام خواهد گرفت و امسال بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

کمک به محرومین در چله مواسات

خسروی نماینده خیرین قرآنی نیز با بیان نکات و اهمیت گروه خیرین در شرایط سخت کرونایی گفت: با توجه به کرونا کارگروهی در حال تشکیل است که امسال همزمان با سالگرد شهید سردار تا ۲۲ بهمن را چله مواسات نامگذاری خواهیم کرد. در این زمان فعالیت‌ها با محوریت قرآن در سبک زندگی رقم خواهد خورد و اگر دستگیری از افراد محروم هم اتفاق می‌افتد بدانند که از سمت قرآن این اتفاق مبارک رقم خورده است چراکه تمامی فرامین ما قرآنی است و امیدواریم با نگاه خیرین اقدامات مؤثری انجام دهیم.

سپس حسینی نماینده اداره قرآن و عترت ارتش جمهوری اسلامی به بیان و ارائه نکاتی پرداخت و گفت: در ارتش ضمن برگزاری دوره‌های تخصصی و ۲۰ دوره مسابقات کارکنان و در ایام کرونایی مسابقات و برنامه‌های تخصصی در بستر فضای مجازی در حال برگزاری است.

بعد از آن نیز دیانت از مرکز قرآن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سال گذشته مصادف با شهادت سردار سلیمانی برنامه‌هایمان را شروع کردیم. با استخراج آیات جهاد و شهادت و ایجاد فضا سازی و پخش آن توسط قاریان برتر به فعالیت پرداختیم. همچنین کرسی‌های تلاوت به صورت تخصصی با موضوع جهاد و شهادت برگزار کردیم همچنین کرسی‌های تلاوت اذان گاهی که به صورت زنده پخش می‌شد نیز از دیگر فعالیت‌های این دستگاه بوده است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات گفت: در حوزه مسابقات و مفاهیم به صورت غیر حضوری تدارکاتی خواهیم داشت.

میثم طاهر آبادی عضو اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت کشور نیز به بیان فعالیت‌هایی در این خصوص از سمت مؤسسات قرآنی اشاره کرد و گفت: سامانه قرآنی با محوریت اتحادیه استان کرمان راه اندازی کردیم و مباحث مختلف پویش‌های قرآنی که می‌خواهد شکل بگیرد در این سامانه با محوریت اتحادیه استان کرمان برنامه‌ریزی می‌شود.

مدیر اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان تهران ادامه داد: محافل قرآنی مشترکی با محوریت عراق، سوریه، لبنان، به کل کشور داشتیم که طرح‌ها پیگیری خواه شد و مواردی از طریق استان تهران پیگیری می‌شوند.

طاهر آبادی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه ساختمان قرآنی بدر این دهه افتتاح خواهد شد، گفت" خانه قرآن برای فعالیت‌های استان تهران مناسب دیدیم و پل ارتباطی جامعه قرآنی و قاریان بزودی افتتاح خواهد شد.

۹ الی ۱۹ دی ماه دهه بصیرت نامگذاری می‌شود

در ادامه نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه فعالیت‌های خوبی را در سازمان دارالقرآن و کارگروه قرآنی دهه فجر شاهد هستیم افزود: اینکه دهه فجر است و این دهه با توجه به دشمنی‌های فراوان و شبهه افکنی های زیاد دشمنان می‌تواند فرصت خوبی برای پاسخ شبهات و بیان دستاوردها و امیدآفرینی باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید فعالیت‌های تبیینی خود را در این ایام گسترش دهیم افزود: ما باید بحث تبیینی داشته باشیم و در این راستا باب جدیدی برای موضوع برگزار کنیم. باید به این پرسش که چه شد در آن زمان مردم سختی‌ها را تحمل کردند و انقلاب کردند برای جوانان پاسخ درستی داشته باشیم. عوامل ماندگاری و نگاه فراروی پیش رو در دستور کار قرار بدهیم.

وی با اعلام اینکه امسال بر روی فعالیت‌های میدانی حساب زیادی نمی‌توانیم باز کنیم گفت: این ایام کرونایی مناسبت‌های مذهبی مظلوم واقع شدند و خیلی از تجمع‌ها و مشایعت های مقامات را استقبال می‌کنیم ولی در مناسبت‌های ملی مذهبی از آنها پرهیز می‌شود. با توجه به بی مهری‌هایی که توسط مسئولین انجام شد پس نسبت به کارهای میدانی خیلی نمی‌توانیم حساب کنیم.

وی ادامه داد: بزرگداشت مناسبت‌های پیروزی انقلاب در شرایط کرونایی با اقتضائات زمانی برگزار شده است چرا که این مراسم نباید تعطیلی داشته باشد. در این میان خیلی دلخوش به فضای مجازی نباشیم چرا که آنچه کار گذار است کار میدانی است و امسال نیز یک شعار قرآنی در دهه فجر خواهیم داشت. همچنین از ۹ دی ماه تا ۱۹ دی ماه را دهه بصیرت نامگذاری کردیم که می‌توانیم یکی از این روزها را به نام قرآن مزین کنیم.

در ادامه مهدی اخوان صباغ رئیس سازمان دارالقرآن الکریم از تمامی دستگاه‌ها خواست تا دو هفته آینده برنامه‌های خودشان را پیشنهاد دهند همچنین یک برنامه محوری برای کلیه دستگاه‌ها و یک برنامه محوری اختصاصی برای دستگاه خود داشته باشند.

وی در پایان گفت: باید تا دو هفته آینده یک شعار واحد مشخص همچنین یک جلسه اضطراری در شورای عالی نیز خواهیم داشت. امسال برنامه کاروان قرآنی همراه با خیرین و چله مواسات خواهد بود که امیدواریم اتفاقات خوبی در فضای قرآنی رقم بخورد.