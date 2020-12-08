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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۳۰

با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی؛

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام‌جمعه بجنورد منصوب شد

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام‌جمعه بجنورد منصوب شد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام حاج شیخ رضا نوری را به نمایندگی ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی و امامت جمعه بجنورد منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام حاج شیخ رضا نوری را به نمایندگی ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی و امامت جمعه بجنورد منصوب کردند.

متن حکم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ رضا نوری دامت افاضاته

با توجه به پایان یافتن مسئولیت جناب حجت‌الاسلام آقای یعقوبی دام‌بقائه جنابعالی را که برخوردار از صلاحیت‌های علمی و عملی می‌باشید به نمایندگی خود در استان خراسان شمالی و امامت جمعه شهر بجنورد منصوب می‌کنم.

حساسیت آن استان مرزی و آزمون‌های موفق مردم عزیز آن در همه حوادث مهم دوران‌های انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن تا امروز و همگرائی آموزنده برادران شیعه و سنی و قومیت‌های متعدد و دیگر افتخارات ایشان، وظائف سنگینی را بر عهده جنابعالی و دیگر مسئولان استان می‌گذارد.

توصیه مؤکد اینجانب، ارتباط صمیمانه با همه قشرها و تکریم خانواده‌های معظم شهیدان و دیگر ایثارگران و غنی‌سازی خطبه‌های نمازجمعه است.

از خداوند متعال توفیقات شما را مسألت می‌کنم.

سید علی خامنه‌ای
۱۸ آذر ۱۳۹۹

کد مطلب 5091243

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