کتاب «درخت آرزوها» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویرگری این کتاب را که مناسب نوجوانان بالای ۱۲ سال (نونگاه) است را مرتضی یزدانیاصل بر عهده دارد.
داستانِ کتاب «درخت آرزوها» با زبانی ساده و شیرین از زبان یک درخت بلوط تعریف میشود که به خاطر برگهای قرمز زیبایش، اسمش را گذاشتهاند «قرمزی». او درخت آرزوی محله است. هر سال، مردم آرزوهایشان را روی تکههای پارچه مینویسند و آن را به شاخههای درخت گره میزنند....
در بخشی از این کتاب میخوانیم: تو هم میتوانی من را مانند دوستان صمیمیام قرمز صدا کنی؛ اما مردم محله خیلی وقت است که به من میگویند؛ درخت آرزوها. دلیلش برمیگردد به گذشتههای دور؛ به موقعی که من یک بذر ریزه میزه بودم با کلی امید و آرزو… حالا مردم از همه جای شهر میآیند تا من را با تکههای کاغذ، برچسب، پارچه، کاموا و حتی گاهی جوراب ورزشی تزئین کنند. هر کدام از این هدیهها نشانهی یک رویاست؛ یک آرزو، یک اشتیاق. فرقی هم ندارد که ساده گره میزنند یا پاپیونی، با اینکه فقط لابهلای شاخههایم پرتش میکنند؛ همهشان امید هستند، امید به چیزی بهتر.
کتاب ۱۸۰ صفحهای «درخت آرزوها» در قطع رقعی سه بار همزمان از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده و شمارگان آن به ۷ هزار و ۵۰۰ نسخه رسیده است.
علاقهمندان میتوانند این کتاب را با قیمت ۲۲ هزار تومان از فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور، فروشگاه اینترنتی محصولات کانون و فروشگاههای محصولات فرهنگی خریداری کنند.
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