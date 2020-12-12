تدوین «گل به خودی» به پایان رسید/ آمادگی برای حضور در فجر

احمد تجری کارگردان فیلم سینمایی «گل به خودی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین مراحل آماده‌سازی این فیلم سینمایی گفت: تدوین فیلم سینمایی «گل به خودی» توسط عماد خدابخش به پایان رسیده است و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این پروژه سینمایی را برای حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده کنیم.

وی بیان کرد: همچنین به زودی دیگر مراحل فنی فیلم از جمله صداگذاری و موسیقی آن نیز آغاز می‌شود.

تجری ادامه داد: «گل به خودی» با موضوع و برای نوجوانان ساخته شده است.

این کارگردان در پایان تاکید کرد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مراحل فنی این فیلم به زودی به پایان می‌رسد.

فیلمنامه این اثر نوشته مشترک احمد تجری و لاله قهرمانی است و فضایی عروسکی موزیکال دارد. داستان «گل به خودی» قصه آمال و آرزوهای تعدادی کودک است که در پرورشگاه زندگی می‌کنند و به کمک چند عروسک وارد ماجراهایی فانتزی و جذاب می‌شوند.

ابوالفضل رجبی، رایان سرلک، ال آی بشارت، آزینا تجری و محمدرضا علی‌نیا به عنوان بازیگران کودک حضور دارند.

شقایق فراهانی، نسیم ادبی، علی استادی، ستاره حسینی، مهسا ایرانیان، پانته‌آ خادمی و غزاله اکرمی از دیگر بازیگران این اثر سینمایی هستند. تهیه کنندگی«گل به خودی» را علی قائم مقامی برعهده دارد.