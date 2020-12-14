از ماجرای باغ سیب کرج تا سرقت از دانشگاه علامه و زمین سعادت آباد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمی در پاسخ به سوال نمایندگان تشکل‌های دانشجویی مبنی بر اینکه چرا در خصوص برخی مسائل جنجال برانگیز در دانشگاه اطلاع رسانی به دانشجویان به صورت شفاف صورت نمی‌گیرد، مثلاً ماجرای سرقت گاو صندوق و شائبه امحای برخی مدارک دانشگاه به بهانه آن؟ گفت: گاو صندوق معاونت پژوهشی در زمانی که در دانشگاه کنکور برگزار می‌شد، سرقت شد.

رسیدگی به پرونده سرقت از دانشگاه علامه در دادسرا

وی افزود: در این گاوصندوق مقدار کمی پول و کپی قراردادهای پژوهشی وجود داشت که البته خوشبختانه کپی این مدارک در دفتر بنده نیز وجود دارد. همان روز همکاران متوجه این سرقت شدند و پرونده در حال حاضر در دادسرا در حال رسیدگی است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ان‌شاالله به زودی پلیس آگاهی، مرتکبین را شناسایی می‌کند و حکم دادگاه صادر شود.

ماجرای باغ سیب کرج و تبدیل آن به اردوگاه دانشجویان

سلیمی در پاسخ به سوال دیگر فعالان دانشجویی درباره باغ سیب کرج و اینکه گفته می‌شود قرار است به تفرج گاه دانشجویان تبدیل شود و ارتباط این اردوگاه با ارتقای علوم انسانی چیست، گفت: باغ سیب کرج از سال ۱۳۷۰ برای دانشگاه است و در واقع این زمین ۸۰ هکتاری زمانی که دانشگاه قرار بود به کرج منتقل شود، خریداری شد. البته در دوران مدیریت بعدی با این انتقال مخالفت شد.

وی در ادامه توضیح داد: دانشگاه در این باغ هیچ فعالیتی نداشت و درختان سیب در حال خشک شدن بود تا اینکه وزارتخانه‌های مختلف و فعالان محیط زیست به ما فشار آوردند تا زمین را به طور کلی از ما بگیرند. ما برای اینکه زمین را از دست ندهیم، از وزارت علوم اعتباری (اسناد خزانه) دریافت کردیم تا بتوانیم باغ را احیا کنیم.

سالی ۲-۳ میلیارد تومان صرف اردوی دانشجویی می‌شود

رئیس دانشگاه علامه گفت: سالی ۲-۳ میلیارد تومان صرف اردوی دانشجویان دانشگاه می‌شود و همکاران گفتند اگر این پول صرف ایجاد اردوگاه در باغ سیب شود، دانشجویان به جای اینکه هر بار هزینه کرایه اردوگاه را بدهند به اینجا بروند؛ البته هنوز مجوز شهرداری کرج را دریافت نکرده‌ایم.

۵ دانشکده تجمیع شده‌اند / احداث ساختمان جدید برای دانشکده تربیت بدنی

سلیمی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه طرح تجمیع دانشکده‌ها در دهکده به کجا رسید و چرا اقدام موثری در انتقال یا بازسازی دانشکده علوم اجتماعی و یا علوم ریاضی و رایانه در این سال‌ها انجام نشده است؟ گفت: زمانی که بنده آمدم، فقط دو دانشکده ما در دهکده بود و الان ۵ دانشکده که بالای ۶۰ درصد ظرفیت دانشگاه را تشکیل می‌دهد، به دهکده آمده است. در اینجا امکاناتی از جمله رستوران، مراکز رشد و درمانگاه وجود دارد در حالی که قبلاً وجود نداشت.

۱۰ برابر شدن اموال غیرمنقول دانشگاه

وی تصریح کرد: در مورد ساختمان علوم اجتماعی با مانعی از سوی شهرداری مواجه شدیم، اما تمام مقدمات کار انجام شده است و به محض اینکه شهرداری مجوز بدهد، کار ساختمان شروع خواهد شد. همچنین تا ۳۰ آذر ساختمان جدید دانشکده تربیت بدنی در پردیس شماره ۲ دانشگاه ایجاد می‌شود. دانشگاه از محل جا به جایی اموالش با سازمان‌های دولتی، درآمد خوبی به دست آورده که در زمینه عمرانی هزینه کرده است. این جابه جایی ها باعث ۱۰ برابر شدن درآمدهای غیرمنقول دانشگاه شده است.

زمین سعادت آباد به کجا فروخته شد؟

سلیمی همچنین در پاسخ به این سوال که زمین سعادت آباد به کجا فروخته شده و درآمد آن چگونه هزینه شده است، گفت: ما سه ملک اصلی در دانشگاه فروختیم. هر سه به جای دولتی فروخته شده و هیچ کجا بخش خصوصی نبوده است؛ یک ساختمانی در چهارراه لشکر داشتیم که به قوه قضاییه فروخته شد و تا قرون آخر را گرفتیم. ما ۱۲۰ میلیارد تومان در این مدت هزینه عمرانی دانشگاه کردیم و تقریباً هیچ چیز آن را دولت به ما نداده است.

رئیس دانشگاه علامه افزود: زمین سعادت آباد اما بین ما و ستاد اجرایی فرمان امام مشترک بود و چون آنها اهداف تجاری داشتند، ما نمی‌توانستیم در آن شریک شویم؛ به همین منظور با آنها توافق کردیم که به جای سهم ما زمین دیگری با قیمت کارشناسی بدهند.

راه اندازی سرای دختران در پردیس دهکده

وی همچنین درباره احداث زمین گلف در محوطه پردیس دهکده توضیح داد و گفت: خیری پولی را در اختیار ما گذاشت و از ما خواست امکانات تفریحی برای دانشجویان ایجاد کنیم، ابتدا قرار بود یک زمین مینی گلف ایجاد شود اما احساس کردیم این زمین به تنهایی برای دانشجویان ما ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند؛ به همین دلیل دوستان طرحی ارائه کردند و قرار شد یک «سرای دختران» راه اندازی شود که این فضا یک مجموعه فرهنگی، تغذیه‌ای و ورزشی است.