کاشت حسگر در بافت گیاهان برای یافتن آرسنیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، آرسنیک از جمله موادی است که میتواند خاک و آبهای زیرزمینی را آلوده کند و سلامت انسان و محیط زیست را به طور جدی تهدید میکند.
حسگر زیستی به تازگی ابداع شده که در بافت انواع گیاهان کار گذاشته شده و با کنترل لحظه به لحظه مقدار آرسنیک موجود در هر گیاه انسانها را از میزان آلودگی آب و خاک محلی به این ماده خطرناک مطلع میکند. حسگر یادشده میتواند به کمک گیاهان و ابزاری بیاید که برای جذب آرسنیک از آب و خاک طراحی میشوند تا تجمع این ماده در نقاط مختلف با دقت بالایی مشخص شود.
برای انتقال اطلاعات به دست آمده از طریق این حسگر از یک رایانه Raspberry Pi و یک دوربین استفاده میشود تا در نهایت مقدار تجمع آرسنیک در خاک محاسبه شود. سرعت و دقت بالا، عدم نیاز به مقدار زیادی نیروی انسانی و کم هزینه بودن مزایای استفاده از این روش است.
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