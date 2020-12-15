کمیته فنی حلقه گمشده کاراته بود/ جای ناظریان خالی است

علیرضا کتیرایی یکی از پرافتخارترین کاراته کاهای ایران با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: جای خالی کمیته فنی در بین کمیتههای فدراسیون کاراته خیلی در ذوق میزد. کمیته فنی نقشی اصلی و محوری در فدراسیون کاراته دارد و به نوعی میتواند کمک حال رئیس فدراسیون باشد.
وی افزود: شاید دیر بود، ولی خدا را شکر این ضعف دیده و در نهایت با تشکیل کمیته فنی رفع شد. از اسم این کمیته هم مشخص است که باید فعال بوده و در تصمیم گیری های فنی و سیاستهای کلی فدراسیون مشارکت داشته باشد که ان شاءالله خروجی خوبی برای کاراته ایران داشته باشد.
قهرمان پیشین کاراته آسیا با اشاره به انتخاب اعضای این کمیته اظهار داشت، شاید در سالهای نه چندان دور برخی انتقادات متوجه این کمیته که نفرات حاضر آن چندان آشنایی با کاراته روز دنیا ندارند، ولی به این اسامی که نگاه کنید متوجه میشوید که همه این عزیزان از بزرگان و زحمتکشان کاراته بوده و به نوعی نسل امروز کاراته مدیون زحمات همین پیشکسوتان میباشد. اکثریت این بزرگان هنوز فعال هستند و در بحث قهرمان پروری کلاسهای خیلی پویایی دارند. این میتواند نوید بخش روزهای خوبی برای کمیته فنی باشد.
کتیرایی ادامه داد: بحث یا انتقادی که اینجا مطرح است، اینکه شاید میشد برخی دیگر از پیشکسوتان فنی و تأثیرگذار را نیز به این کمیته دعوت کرد. با این بحث موافقم، ولی باید در نظر داشت که هر کمیتهای تعداد مشخصی دارد و نمیتوان از یک حد تجاوز کرد. در کل از نظر خود من خیلی جای خالی استاد ناظریان حس میشود. ایشان با تجربیات گرانبهایی خود میتوانست در دو بخش فنی و مدیریتی خیلی تأثیر گذار باشد. نمی دانم شاید از او دعوت کرده باشند و به دلایلی از جمله مشغله کاری نپذیرفته باشد. اگر ایشان بود که واقعاً همه چیز این کمیته تکمیل میشد.
مربی سابق تیم ملی در پایان گفت: به هر حال تشکیل کمیته فنی و دعوت از این بزرگان را به فال نیک گرفته و امیدوارم فدراسیون کاراته برنامهای برای بهترین استفاده از حضور این بزرگان طراحی کند تا به معنای واقعی شاهد کمیته فنی با قدرت باشیم و ماهیت اصلی خود را حفظ کرده و در دو بخش کاتا و کومیته نظراتش مورد قبول قرار گیرد.
