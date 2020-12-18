۱۲ هزار نفر در فراخوان جذب اعضای هیات علمی ثبت نام کردند

محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان شهریور ۹۹ گفت: حدود ۱۲ هزار نفر در این دوره ثبت نام کردند.

وی درباره تمدید دوباره مهلت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گفت: فرصت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی یک بار تمدید شد و تمدید دوباره آن بی معناست.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم به سهمیه‌های جذب اشاره کرد و افزود: امسال سهمیه‌های ما برای کل دانشگاه‌های دولتی ۹۴۵ نفر است، برای سال ۱۴۰۰ نیز ۹۴۵ نفر سهمیه داریم.

به گزارش مهر، در سال ۹۹ برخلاف سال‌های گذشته ۲ فراخوان جذب اعضای هیأت علمی به دلیل شرایط کرونا و مقداری هم تأخیر دانشگاه‌ها در ارسال پرونده‌ها در یک فراخوان ادغام شد.

براساس برنامه زمانبندی بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان شهریور ۹۹، فرایند ثبت‌نام متقاضیان جذب از ۱۰ آبان ۹۹ شروع شده و تا سه شنبه ۱۸ آذرماه ادامه داشت.

پس از پایان مهلت ثبت نام، مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم اعلام کرد: با توجه به تعطیلی کرونایی دو هفته گذشته و احتمال ایجاد اختلال در تهیه مدارک لازم برای ثبت نام، مهلت ثبت نام فراخوان سال ۹۹ تا ساعت ۲۳ روز سه شنبه بیست و پنجم آذرماه تمدید شده است.

مرکز جذب وزارت علوم از متقاضیان درخواست کرد تا ثبت نام خود را به آخرین ساعتها موکول نکنند. چرا که مهلت فراخوان به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود.

این درحالی است که برخی از متقاضیان که نتوانسته‌اند در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند خواستار تمدید مجدد مهلت ثبت نام جذب شدند که با تقاضای آنها موافقت نشد.