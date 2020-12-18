پنتاگون همکاری با تیم بایدن را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس از دستور «کریستوفر میلر» سرپرست وزارت دفاع آمریکا برای قطع همکاری پنتاگون با تیم انتقال قدرت «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب این کشور، خبر داد.

به گفته مقامات ارشد پنتاگون، این اقدام غافلگیرکننده بود حال آنکه یکی از افراد وابسته به تیم بایدن، از وجود چنین دستورالعملی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

این در حالی است که مقامات وزارت دفاع آمریکا این احتمال را مطرح می‌کنند که شاید بعد از پایان تعطیلات، همکاری‌ها از سر گرفته شود.

همزمان، مقامات پنتاگون از بابت انگیزه میلر و اینکه آیا اقدام وی مورد تائید دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی آمریکا است؛ ابراز بی‌اطلاعی کردند.

اما اقدام میلر را می‌توان یکی از بزرگترین نشانه‌های بی‌اعتمادی به تیم بایدن در سطوح عالی دولت ترامپ تعبیر کرد.

این در حالی است که بعد از مخالفت اولیه دولت ترامپ برای همکاری با تیم انتقالی بایدن، سرانجام قرار شد طرفین طبق روال دیدارهایی داشته باشند. اما پنجشنبه شب به وقت واشنگتن، ناگهان میلر به مقامات پنتاگون دستور داد تا همه دیدارهای برنامه‌ریزی شده را لغو کنند.

همزمان برخی از مقامات وزارت دفاع سعی می‌کنند با توجه به آغاز تعطیلات سال نو، این اقدام را عادی جلوه دهند.

یک مقام پنتاگون مدعی شد تعداد نشست‌هایی که قرار بود طی امروز و هفته آتی برگزار شود معدود بوده است. او همچنین گفت: ما هنوز به انتقال قدرت به شکل سازنده متعهدیم.