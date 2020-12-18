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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۳۶

در اقدامی ناگهانی؛

پنتاگون همکاری با تیم بایدن را متوقف کرد

پنتاگون همکاری با تیم بایدن را متوقف کرد

سرپرست وزارت دفاع آمریکا به طور ناگهانی دستور داد تا نشست‌های از پیش برنامه‌ریزی شده با تیم انتقال قدرت بایدن، در سراسر پنتاگون، لغو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس از دستور «کریستوفر میلر» سرپرست وزارت دفاع آمریکا برای قطع همکاری پنتاگون با تیم انتقال قدرت «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب این کشور، خبر داد.

به گفته مقامات ارشد پنتاگون، این اقدام غافلگیرکننده بود حال آنکه یکی از افراد وابسته به تیم بایدن، از وجود چنین دستورالعملی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

این در حالی است که مقامات وزارت دفاع آمریکا این احتمال را مطرح می‌کنند که شاید بعد از پایان تعطیلات، همکاری‌ها از سر گرفته شود.

همزمان، مقامات پنتاگون از بابت انگیزه میلر و اینکه آیا اقدام وی مورد تائید دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی آمریکا است؛ ابراز بی‌اطلاعی کردند.

اما اقدام میلر را می‌توان یکی از بزرگترین نشانه‌های بی‌اعتمادی به تیم بایدن در سطوح عالی دولت ترامپ تعبیر کرد.

این در حالی است که بعد از مخالفت اولیه دولت ترامپ برای همکاری با تیم انتقالی بایدن، سرانجام قرار شد طرفین طبق روال دیدارهایی داشته باشند. اما پنجشنبه شب به وقت واشنگتن، ناگهان میلر به مقامات پنتاگون دستور داد تا همه دیدارهای برنامه‌ریزی شده را لغو کنند.

همزمان برخی از مقامات وزارت دفاع سعی می‌کنند با توجه به آغاز تعطیلات سال نو، این اقدام را عادی جلوه دهند.

یک مقام پنتاگون مدعی شد تعداد نشست‌هایی که قرار بود طی امروز و هفته آتی برگزار شود معدود بوده است. او همچنین گفت: ما هنوز به انتقال قدرت به شکل سازنده متعهدیم.

کد مطلب 5098877
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      46 4
      پاسخ
      خوب کاری کرده
    • علی IR ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      آخر بایدن ه یا ترامپه
    • پسرلر IR ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      3 0
      پاسخ
      اعلام وضعیت اضطراری، از سر گیری رای گیری.😇
    • IR ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بعید است ترامپ بصورت مسالمت آمیز کاخ سفید را ترک کند و این آغاز اتفاقات و کشمکشهای جدید در آمریکاست
    • بشیر GB ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      15 4
      پاسخ
      بوی ترامپ میاد
    • Daryosh shojaei IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام تا زمانی که ایران بمب اتم نداشته باشد این آش این همان کاسه است ترور مقامات ارشد نظامی مثل صیاد شیرازی سردار سلیمانی دانشمندان عزیزمان فشار حداکثری تحریم تحدید قدرتهای بزرگ و حتی کوچک مثل امارات
    • گیتی IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نتانیاهوی آشغال و جانی اگر دست ایرانیا بیفتی تکه تکه ات میکنیم سردار فخری زاده خون پاکش تو را نیست میکند بزودی از روی کره خاکی معدوم خواهی شد لعنت برتو خدا جانت را بگیرد توسط سپاه پاسداران ایران .انروز روز شادی ما خواهد بود انشاالله. پست فطرت تقدیر و تشکر میکنی از عاملان ترور سردارفخریزاده بزودی ان
    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      0 1
      پاسخ
      یه سوال ولکن قضیه نیستید؟ آقا ترامپ به زباله دان ناریخ رفت بایدن هم رییش جمهور شد
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      0 6
      پاسخ
      جدای ازهمه تخیلات مغرصانه بایدعرض کنم این کشمکش بین سران ایالت متحده سرانجام انهارابه سرنوشت جماهیرشوروی دچارخواهدکردوباعث فروپاشی وتجزیه امریکاخواهدشد،،عوض گله نداردکاری امریکاباشوروی کردحال روسیه برسرشان می اورد.نکوب بردری،تانکوبندبردیوارت،،زنده بادایران باستان
    • gazalzeba IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نکوب بردری تانکوبندبردیوارت،،عاقبت این کش وقوس سران ایالات متحده چیزی میشه که خودآنهابرسرجماهیرشوروی اوردندوحالاروسیه میخوادتلافی کنه وعاقبت امریکافروپاشی وتجزیه هست بدست مردمغرورواحمقی مثل ترامپ،زنده بادایران باستان

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