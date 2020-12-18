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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۱:۴۱

در آستانه نخستین سالروز شهادت سردار دل‌ها صورت گرفت؛

توضیحات امیرعبداللهیان درباره برگزاری مراسم سالگرد شهید سلیمانی

توضیحات امیرعبداللهیان درباره برگزاری مراسم سالگرد شهید سلیمانی

سخنگوی ستاد مردمی سالگرد شهید سلیمانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر برگزاری مردمی سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: به زودی جزئیات این برنامه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان سخنگوی ستاد سالگرد مردمی سردار سلیمانی گفت: با توجه به دیدار اخیر اعضای محترم خانواده شهید سلیمانی، بنیاد حاج قاسم (مکتب سلیمانی) و ستاد سالگرد شهید با مقام معظم رهبری، علاقمندان بی شماری از سراسر کشور، منطقه و جهان، بی‌صبرانه جویای جزئیات مراسم و ایفای نقش خود و ادای احترام به این قهرمان ستودنی مبارزه با تروریسم و صهیونیسم و تضمین کننده صلح و امنیت ملی، منطقه و جهان هستند.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: ضمن قدردانی از همه عزیزان در داخل و خارج، به اطلاع می‌رساند، همانگونه که مقام معظم رهبری در این دیدار تاکید کردند ویژگی اصلی مراسم سالگرد گرامیداشت مقام شهید سلیمانی و همراهان متکی بر «مردمی» بودن است با این حال به زودی جزئیات برنامه‌های متنوع تدارک دیده شده از سوی ستاد سالگرد و بنیاد سردار سلیمانی عزیز به سمع و نظر مشتاقان خواهد رسید.

کد مطلب 5098910

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    نظرات

    • صالح وملورین IR ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
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      ماجوانان وخانواده های غیور باغیرت ووطن پرست ازشما که دلیرانه و شجاعانه رو در روی دشمن از نام وشخصیت وجایگاه ژنرال جهان حرف زدی ومیزنی از وجود قلب ممنونت هستیم ومنتظر به یک اشاره فرمانده تا سینه هایمان رو سپر مردان جگردار وشجاع چون شما سپربگذاریم

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