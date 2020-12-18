توضیحات امیرعبداللهیان درباره برگزاری مراسم سالگرد شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان سخنگوی ستاد سالگرد مردمی سردار سلیمانی گفت: با توجه به دیدار اخیر اعضای محترم خانواده شهید سلیمانی، بنیاد حاج قاسم (مکتب سلیمانی) و ستاد سالگرد شهید با مقام معظم رهبری، علاقمندان بی شماری از سراسر کشور، منطقه و جهان، بی‌صبرانه جویای جزئیات مراسم و ایفای نقش خود و ادای احترام به این قهرمان ستودنی مبارزه با تروریسم و صهیونیسم و تضمین کننده صلح و امنیت ملی، منطقه و جهان هستند.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: ضمن قدردانی از همه عزیزان در داخل و خارج، به اطلاع می‌رساند، همانگونه که مقام معظم رهبری در این دیدار تاکید کردند ویژگی اصلی مراسم سالگرد گرامیداشت مقام شهید سلیمانی و همراهان متکی بر «مردمی» بودن است با این حال به زودی جزئیات برنامه‌های متنوع تدارک دیده شده از سوی ستاد سالگرد و بنیاد سردار سلیمانی عزیز به سمع و نظر مشتاقان خواهد رسید.