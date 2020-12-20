  1. جامعه
لایحه بودجه ۱۴۰۰ توهین به شعور کارگران است/ حذف بیمه ۶۰۰ هزار نفر

عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی با بیان اینکه چند بند از بودجه ۱۴۰۰ توهین به شعور کارگران است، گفت: در این لایحه به صراحت اعلام شده بیمه حدود ۶۰۰ هزار نفر از کارگران، رانندگان و... حذف شود.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و مشکلاتی که این لایحه دارد، گفت: در برخی از بندهای این لایحه عدالت رعایت نشده و بندهایی از این لایحه برای کارگران کاملاً وقیحانه بوده است.

وی تأکید کرد: در برخی از بندها مواردی مشاهده می‌شود که متوجه نمی‌شویم واقعاً دولت به دنبال چه بوده و این‌طور به نظر می‌رسد که قصد آشوب در مملکت را دارد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی افزود: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ماهیانه حقوق زیادی را دریافت می‌کنند اما هیچ‌کدام از بندهایی که آنها برای تأمین اجتماعی و کارگران در نظر گرفته‌اند، کارشناسانه نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت در سال آینده بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان برای حق بیمه‌های رانندگان، قالیبافان، باربران و … باید پرداخت می‌کرد، گفت: درحالی‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ فقط ۸,۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با این بودجه علناً اعلام شده که دو سوم این افراد حذف شوند و بیمه آنها قطع شود درحالی‌که این موضوع اصلاً انصاف نیست چرا که هر کدام از آنها خانواده‌ای را اداره می‌کنند و با اجرای این بند، تعداد زیادی از بیمه‌شدگان از پوشش خارج می‌شوند و بالطبع مشکلات زیادی برایشان ایجاد خواهد شد.

شوکت با اشاره به اینکه حذف بیمه رانندگان، قالیبافان و … ۱۰ درصد از جمعیت بیمه‌ای کشور را شامل می‌شود، گفت: مشخص نیست درحالی‌که می‌دانند بیش از دو میلیون نفر با قانونی که ۱۵ سال قبل مجلس تصویب کرده به جمعیت تأمین اجتماعی اضافه شده‌اند و ماهیانه دولت باید سهم حق بیمه کارفرمایی آنها را پرداخت کند، اما در بودجه یک‌سوم آن اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه طی دو سال گذشته حتی یک نفر راننده جدید تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است، اظهار داشت: در خصوص قالیبافان حتی ریزش بیمه‌ای هم داشته‌ایم.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: دولت در این بند از لایحه بودجه به صراحت اعلام می‌کند که برای سال آینده بیمه حدود ۶۰۰ هزار نفر از کارگران، قالیبافان و… باید حذف شود.

شوکت گفت: اگر دولت پول ندارد که برای بیمه این افراد هزینه کند، چرا در سال‌های قبل این قانون تصویب شد و این نشان‌دهنده بی‌کفایتی مسئولان است، درحالی‌که اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه را حقی برای همه افراد جامعه می‌داند.

وی ادامه داد: چطور عنوان می‌کنند که بیمه رانندگان حذف شود درحالی‌که این افراد ساعت‌ها پشت ماشین می‌نشینند و بار حمل و نقل کشور را به دوش می‌کشند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه رانندگی یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا است، گفت: کارگران ساختمانی و معدن و همچنین رانندگان جزو سه شغل سخت دنیا به حساب می‌آیند.

به گفته شوکت، اگر دولت توان پرداخت حق بیمه این افراد را ندارد، چرا آن را از کارفرمایان آنها که صاحبان بار هستند، تأمین نمی‌کند.

وی گفت: پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه توسط آنها ظلمی است که در حقشان شده چرا که بر اساس قانون، این افراد باید فقط ۷ درصد را پرداخت کنند و مابقی از سوی کارفرما تأمین شود درحالی‌که خود دولت، یکی از کارفرمایان آنها به حساب می‌آید و مافیایی که پشت این موضوع وجود دارد، باعث می‌شود که هم در حق کارگر ظلم شود و هم حق بیمه بیشتری را پرداخت کنند.

وی همچنین در خصوص وضعیت بیمه قالیبافان نیز گفت: قرار بود از صنعت فرش و قالیبافی حمایت شود درحالی‌که دولت اعلام کرده اگر فرد قالیبافی حتی یک روز بیمه‌اش عقب بیفتد، تأمین اجتماعی بیمه این فرد را قطع کند. این در شرایطی است که اگر کسی قصد سوءاستفاده داشته باشد، به طور حتم بیمه خود را زودتر پرداخت می‌کند و تأخیر در پرداخت، فقط شامل قالیبافان ناتوانی است که پول ندارند. هم‌اکنون نیز به همین دلیل بیمه تعدادی از آنها قطع شده است و این‌گونه صنعت فرش به خاک سیاه نشانده خواهد شد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه به فکر رانندگان، نه کارگران و نه بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده، چرا که بر اساس قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی با سود آن باید محاسبه شود در حالی که در لایحه بودجه این گونه ذکر نشده است.

شوکت ادامه داد: ما حاضریم دولت هر سال بدهی جاری خود را تسویه کند و یا اینکه بدهی‌ها را به نرخ حق بیمه سال ۹۹ محاسبه و پرداخت کنند.

وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی با سود را تائید کرده است و در اینجا باید از دولت و سازمان برنامه و بودجه سوال کرد که با چه دلیلی، خلاف قانون رفتار کرده و در لایحه بودجه آورده‌اند که میزان پرداخت بدهی‌ها هر طور که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، باید محاسبه شود.

وی تصریح کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم در چند بند از لایحه بودجه که توهین به شعور کارگران (۵۰ میلیون نفر از افراد جامعه را شامل می‌شوند) است، اصلاحات و تغییراتی انجام شود چرا که در غیر این صورت، اتفاقات خوبی رخ نخواهد داد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس هستند، با رأی همین کارگران به مجلس راه یافتند به همین دلیل انتظار می‌رود کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت، عمران و … بتوانند در راستای احقاق حقوق کارگران و بازنشستگان اقداماتی انجام دهند.

شوکت گفت: جلسه‌ای با نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی داشتیم و قرار شد آنها از نمایندگان مجلس، این موارد را پیگیری کنند و اجازه ندهند حق کارگران و بازنشستگان پایمال شود.
 

    • ناشناس IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      3 3
      پاسخ
      چند روز پیش یک کامنت دادم و گفتم کارگران در نظر دولت آقای روحانی اهمیتی ندارند فقط چسبیده به کارمندانی که از بودجه عمومی حقوق می گیرند
    • یک کارگر IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      2 2
      پاسخ
      تنها راه حل همیشگی و نجات کارگران و دستگاه ها حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه و ساماندهی است .تا دستگاه ها و کارکنان از معضلات و مشکلاتی که توسط این شرکتها برایشان ایجاد شده نجات یابند.مشکلات ومعضلاتی از قبیل فساد اداری ،تبعیض در حقوق ،آشفتگی تاسیسات و کارگران، عدم امنیت و ثبات شغلی و روحی و...
    • کارمند پیمانی دولت بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا اطلاع رسانی شوددرصورت تصویب بودجه ۱۴۰۰توسط نمایندگان مجلس شورای نگهبان .مدنظرنگرفتن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وعدم همسان سازی همانند صندوق کشوری ولشکری خیانت به ملت است و..باتشکر
    • علیرضا حسین پور IR ۰۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام من راننده مینی بوس شهری هستم و دو سال منتظرم که بیمه بشم و هر روز دنبال میکنم این موضوع رو ولی کسی پیگیری نمیکنه خاهشمندم لطفن پیگیری کنید ۳ تا بچه هم دارم ممنون
    • محمد IR ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام من راننده پایه یک هستم قبلابیمه میریخم بایارانه دولت ک۴۰۰ بود الان قطع کردن میگن باید ازادبریزی۸۰۰ اخه منی که ۳ملیون میگیرم۸۰۰ بدم چی میمونه بااین همه سختی بایدشغلم عوض کنم حمایت نمیشیم
    • یک کارگر IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      در بسیاری از کارخانه جات کارگران دقیقا همان پایه حقوق اداره کار یعنی یک میلیون و هشتصد وپنجاه را دریافت می کنند لطفا جناب نوبخت بفرمایند پزشکان عمومی و پرستاران پایه حقوقیشان چقدر است که مثل ما شفاف باشد در ضمن بسیاری از کارگران تحصیلات لیسانس به بالا دارند.
    • بهروز IR ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من راننده‌ی بیابون بعد بیست سال کار پشت فرمان هزار مدل مریضی گرفتم و شغل من جزو مشاغل سخت قرار داده نشده ولی بجای من خبرنگاران و شغل خبرنگاری جزو مشاغل سخت محسوب شده . البته من ضمن احترام به خبرنگاران ،متاسفم این یعنی باج دادن با خبرنگار برای سرپوش گذاشتن بر بی عرضگی دولت...

