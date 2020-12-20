  1. دین و اندیشه
کتاب «اصول و پایه‌های جهاد از نگاه قرآن و سنت» منتشر شد

این کتاب در حمایت از فرهنگ مقاومت در عراق منتشر شده و یکی از منابع فکری مهم برای محور مقاومت و جهاد در عراق به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اصول و پایه‌های جهاد از نگاه قرآن و سنت» توسط نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی در بغداد منتشر شد.

این کتاب در واکنش به یکی از افکار غربی که اخیراً در میان جوانان عراقی در حال انتشار است تألیف شده است. این تفکر که از طریق رسانه‌های غربی و لائیک و فضای مجازی و کتاب‌های متعدد موجود در کتابخانه های عراق ترویج شده، دو مفهوم «جهاد» و «تروریسم» را به هم نزدیک کرده و لذا این مجموعه در راستای اهداف ترسیم شده لازم دید در پاسخ به این تفکر خطرناک، این کتاب را که یک پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد است، منتشر کند.

حملات داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به عراق و اشغال بخش گسترده‌ای از خاک این کشور توسط داعش به مدت چهار سال، آثار فکری و فرهنگی و مفاهیم خطرناکی در پی داشته که حتی در میان جوانان دانشگاهی رواج یافته است، از جمله اینکه اسلام به تروریسم مشروعیت می‌دهد، و این تفکر خطرناک را با استناد به برخی از آیات قرآن و احادیث نبوی مطرح می‌کنند.

همچنین این کتاب در حمایت از فرهنگ مقاومت در عراق منتشر شده و یکی از منابع فکری مهم برای محور مقاومت و جهاد در عراق به شمار می‌رود.

