تحریم دارویی ایران مصداق تروریسم است/ وعده اروپا محقق نشد

محمد سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تحریم دارویی کشورمان، گفت: متأسفانه امروز حقوق بشر به ابزاری در دست سلطه گران برای رسیدن به برنامه‌ها و اهدافشان تبدیل شده است و از تحریم به عنوان ابزاری برای تنبیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کنند.

رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برجام قرار بود که تحریم‌های کشورمان به ویژه در حوزه دارویی برداشته شود اما نه تنها برداشته نشد، بلکه دشمنان با مکانیزم‌های دیگری این تحریم‌ها را افزایش دادند.

سرگزی گفت: از طرف دیگر اتحادیه اروپا دنبال آن بود که یک خط اعتباری تعریف کند تا بتواند از این طریق کالاهایی را که تحریم شده است به ویژه در حوزه دارو به کشورمان دهد اما این خط اعتباری هیچ موقع راه نیفتاد.

وی افزود: البته غربی‌ها امروز هم اعلام نمی‌کنند که دارو را بر کشور ما تحریم کردند اما به صورت عملی، به نحوی شرایط را ایجاد کردند که امکان خرید برای شرکت‌های دارویی ما وجود ندارد که به واسطه عدم راه افتادن آن خط اعتباری است.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این یکی از مصادیق تروریسم است که کشورهای غربی به خصوص کشورهای غربی عضو برجام و آمریکا به روشنی بسیاری از قوانین را نقض می‌کنند و تحریم دارویی مصداق تروریسم است.