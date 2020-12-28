سایه سنگین آلودگی هوا بر سر شهرهای استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای مستقر در استان مرکزی شرایط آلودگی هوا در شهرهای دارای ایستگاه سنجش به شرح زیر است:

شاخص کیفیت هوای ۲۴ ساعته روز گذشته در شهر اراک با عدد ۱۰۹ (ناسالم برای گروه‌های حساس) و شاخص لحظه‌ای در ساعت هشت صبح روز جاری برابر با ۱۵۲ (نا سالم برای تمامی گروه‌ها) اعلام شد.

همچنین شاخص کیفیت ۲۴ ساعت روز گذشته در ایستگاه شهر ساوه با عدد ۸۹ (سالم) و شاخص لحظه‌ای در ساعت هشت صبح روز جاری برابر با ۱۰۸ (نا سالم برای گروه‌های حساس) اعلام شد.

در ایستگاه شهرک صنعتی فراهان شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته برابر با ۶۵ (سالم) و شاخص لحظه‌ای در ساعت هشت صبح امروز برابر با عدد ۸۰ (سالم) بوده است.

در ایستگاه سنجش آلودگی شهرستان شازند به دلیل عدم راهبری و کالیبراسیون، فاقد دیتای معتبر قابل انتشار است (راهبری و نگهداری ایستگاه بر عهده شهرداری و شورای شهر شازند است).

بر اساس این گزارش در ایستگاه سنجش آلودگی روستای کزاز شازند شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعته ۱۰۵ برابر ۱۲۴ (ناسالم برای گروه‌های حساس) و شاخص لحظه‌ای در ساعت هشت صبح روز جاری برابر. با ۱۰۹ (نا سالم برای گروه‌های حساس) اعلام شده است.