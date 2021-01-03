البرز در وضعیت قرمز/ هوای استان ناسالم است

فردین حکیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در کرج هماکنون بر روی عدد ۱۵۳ قرار گرفته و هوا ناسالم است.
وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۱۵۳، ۱۶۲و ۱۵۶ است که بر این مبنا همه شهرستانهای استان البرز در وضعیت ناسالم قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: پدیده وارونگی هوا و نبود باد مناسب باعث انباشت ذرات معلق شده و تشدید آلودگی هوا را در پی داشته است.
وی با اشاره تداوم روند آلودگی هوا متذکر شد: با توجه به شرایط موجود نباید دست به اقداماتی که باعث افزایش آلودگی هوا میشود، زد، همچنین شهروندان به ویژه افراد پیر و بیماران تنفسی از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
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