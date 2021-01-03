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۱۴ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳

با صدور مجوز استفاده اضطراری؛

واکسن کرونای هند روی ۲۳ هزار داوطلب آزمایش می‌شود

واکسن کرونای هند روی ۲۳ هزار داوطلب آزمایش می‌شود

پس از آنکه دولت هند، واکسن کووید۱۹ توسعه یافته در شرکت بهارات بیوتک را برای استفاده اضطراری تایید کرد، این شرکت از استخدام ۲۳ هزار داوطلب برای آزمایش بالینی واکسن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، مقامات قانونگذاری دارو در هند اجازه استفاده اضطراری دو واکسن کووید ۱۹ در این کشور را تایید کرده‌اند. یکی از این واکسن‌ها با همکاری دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا در انگلیس توسعه یافته است. واکسن دیگر نیز با همکاری شرکت بهارات بیوتک و هیات تحقیقات پزشکی هند توسعه یافته که کوواکسین نام دارد.

این در حالی است که چند ساعت پس از تایید کوواکسین برای استفاده اضطراری محدود، بهارات بیوتک اعلام کرد ۲۳ هزار داوطلب جدید برای مرحله سوم آزمایش بالینی استخدام کرده است. این شرکت تصمیم دارد در مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن را به ۲۶ هزار داوطلب تزریق کند.

مرحله سوم آزمایش بالینی کوواکسین هنوز در حال انجام است و شرکت نتایج دو مرحله اولیه آزمایش بالینی را منتشر کرده است.

کوواکسین دومین واکسنی است که در هند اجازه استفاده اضطراری را برای مقابله با کووید ۱۹ دریافت کرده است.

هرچند هنوز قیمت این واکسن کووید ۱۹ هندی مشخص نشده اما به گفته یکی از مدیران شرکت بهارات بیوتک بهای از یک بطری آب ارزان‌تر خواهد بود.

کد مطلب 5112412
شیوا سعیدی

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