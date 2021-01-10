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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

با حضور نیکزاد و خانواده شهید فخری‌زاده؛

نمایشگاه «هنر مردان خدا» در مجلس افتتاح شد

نمایشگاه «هنر مردان خدا» در مجلس افتتاح شد

نمایشگاه «هنر مردان خدا» با حضور نایب رئیس مجلس و خانواده شهید فخری‌زاده در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «هنر مردان خدا»،  برگزیده آثار هنری شهدا امروز به مناسبت چهلمین روز شهادت محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، همسر و فرزندان شهید فخری‌زاده، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و جمعی دیگر از نمایندگان افتتاح شد.

این نمایشگاه که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران در مجلس شورای اسلامی بر پا شده است، از امروز تا چهارشنبه  (۲۴ دی ماه) در مجلس شورای اسلامی برپا خواهد بود.

کد مطلب 5118277
زهرا علیدادی

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