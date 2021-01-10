نمایشگاه «هنر مردان خدا» در مجلس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «هنر مردان خدا»، برگزیده آثار هنری شهدا امروز به مناسبت چهلمین روز شهادت محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، همسر و فرزندان شهید فخری‌زاده، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و جمعی دیگر از نمایندگان افتتاح شد.

این نمایشگاه که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران در مجلس شورای اسلامی بر پا شده است، از امروز تا چهارشنبه (۲۴ دی ماه) در مجلس شورای اسلامی برپا خواهد بود.