اولویت دادن به تولیدات کتاب های پیش دبستانی در جشنواره کتاب رشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملکی رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صبح امروز در مراسم پایانی جشنواره کتاب رشد گفت: سازمان پژوهش در طول هر سال ۴ جشنواره برگزار می کند که از گذشته این ۴ میراث به این سازمان رسیده است. جشنواره فیلم رشد، جشنواره کتاب رشد، جشنواره عکس رشد و جشنواره محتواهای الکترونیکی. این چهار جشنواره یک پیامی دارد و آن این است که نام دیگر این سازمان نام نانوشته ای است به نام مدیریت رسانه های تربیت و یادگیری است. کتاب، فیلم، عکس و… همه رسانه هستند.

وی ادامه داد: این مسئولیت ما را خیلی سنگین می کند چون آنچه انسان ها را رشد می دهد یا باعث انحراف آنها می شود پیام است. مدیریت وسایل پیام رسان حساس است. در یک طبقه بندی کوتاه می توانم بگویم که در این مدیریت رسانه ها چند بعد را می توان مطرح کرد. یکی از آنها مدیریت تدوینی رسانه هاست که به کتاب درسی اختصاص پیدا می کند که رسانه رسمی و الزامی است. این یک نقشه سازمان پژوهش است. نقش دوم نقش تغریبی است باید رغبت جامعه را برانگیزاند و در انسان های توانا انگیزه ایجاد کند تا تولیدات خود را به سازمان ارسال کنند و سازمان آنها را بررسی کند. نقش سوم نقش ممیزی است باید توام با خردورزی و شاخص های تعریف شده این نقش را ایفا کند. آنچه در این جشنواره می گذرد ناظر به همین نقش ممیزی است. سازمان پژوهش از طریق کمیته هایی که تشکیل می دهد داوری می کند و یک حکم تربیتی صادر می کند.

ملکی بیان کرد: آنچه در این جشنواره به عنوان کتاب های برگزیده معرفی می شوند از مصادیق نقش ممیزی سازمان پژوهش است و باید در این نقش چند کار دیگر باید صورت بگیرد هم باید این نقش عمق پیدا کند و هم وسعت پیدا کندو باید تلاش کنیم برای سال های بعد این سفره فرهنگی تربیتی را در سطح ملی باید وسعت داد و تعداد بیشتری ناشر وارد این میدان شوند. در این حالت است که این جشنواره می شود بازوی مسئول سازمان در عملیاتی کردن ماده قانونی ۸۲۸.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: جشنواره کتاب رشد بیرون از قلمرو فعالیت خود معنایی ندارد باید طوری برگزار شود که ساماندهی منابع آموزشی را احیا کند. کار دیگری که در این جشنواره باید برای سال بعد توجه شود اولویت بندی آثار بر اساس فراخوان است.

ملکی به شکل گیری مرکز ملی کودک برای پاسخگویی به خواسته رهبری اشاره کرد و تاکید کرد که اولویت دادن به تولید کتاب های پیش دبستانی باید از اولویت های دوره های بعد جشنواره کتاب رشد باشد.

وی با بیان اینکه ما خود را برای نقش ترکیبی آماده می‌کنیم و تولید بسته یاددهی یادگیری را پیش رو داریم، گفت: راهنمای برنامه درسی قبل از عید به اتمام می‌رسد و برای سال ۱۴۰۰ به سمت تولید بسته تربیت و یادگیری می‌رویم.