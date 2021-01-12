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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۰۲

رئیس صندوق رفاه دانشجویان :

بیش از ۸۰ خوابگاه دانشجویی به زودی آماده بهره برداری می شوند

بیش از ۸۰ خوابگاه دانشجویی به زودی آماده بهره برداری می شوند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد:بیش از ۸۰ خوابگاه که با مشارکت خیرین، صندوق و دانشگاه ها ایجاد شده بود، عملیاتشان به نقاط انتهایی رسیده و آماده بهره برداری خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان، ناصر مطیعی با تشکر از فعالیت‌های صورت گرفته خیّرین آموزش عالی در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی، به مراسم ششم بهمن ماه که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تقدیر و سپاس از خیرین برگزار خواهد شد اشاره کرد و افزود: طرح‌های ارتقای ۳ جانبه خوابگاه‌های دانشجویی شروع شد و خوشبختانه با همت عناصر دخیل در این طرح‌ها بخصوص خیّرین کار به خوبی پیش رفت و بیش از ۸۰ خوابگاه از مجموعه فهرست خوابگاه‌ها، عملیاتشان به نقاط انتهایی رسیده و آماده بهره برداری خواهند شد.

وی ادامه داد: تعداد زیادی هم قابل بهره برداری شده است که ان شاءالله تا ۶ بهمن ماه که زمان تأیید شده توسط مقام عالی وزارت برای برگزاری مراسم است، این تعداد خوابگاه نیز تا آن زمان افزایش خواهد یافت.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: رویکرد ما، ارائه گزارش‌های انجام شده در چارچوب طرح‌ها و نیز تقدیر و تشکر از خیرین از زبان و قلم دکتر غلامی خواهد بود.

کد مطلب 5120240

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