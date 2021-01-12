۵ طرح بزرگ گاوداری با حضور رئیس بنیاد مستضعفان در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نمادین این طرح‌ها صبح امروز در شهرستان قروه انجام شد و پرویز فتاح به همراه مسئولان استان کردستان و جمعی از فعالان رسانه‌ای استان از این طرح بهره برداری کردند.

طرح گاوداری شش هزار رأسی قروه با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان اجرا شده و ظرفیت تولید سالانه ۳۷ هزار تن شیر و ۵۰۰ تن گوشت قرمز را دارد.

همچنین در این مجتمع دامداری سالانه بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن خوراک دام تولید خواهد شد و به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای ۴۲۵ نفر اشتغال زایی دارد.

گاوداری ۶ هزار رأسی ماهیدشت کرمانشاه دومین طرحی بود که امروز به صورت همزمان به بهره برداری رسید که از لحاظ سرمایه گذاری، میزان تولید و اشتغال زایی مشابه گاوداری قروه کردستان است.

واحد پرواربندی پنج هزار رأسی فجر اصفهان با سرمایه گذاری ۵۹۰ میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان سومین طرحی بود که امروز به بهره برداری رسید.

در این واحد سالانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌شود و برای ۹۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.

کارخانه خوراک دام رحمت‌آباد نطنز چهارمین طرحی بود که با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان به بهره برداری رسیده و سالانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن خوراک دام تولید می‌کند و برای ۲۵ نفر اشتغال زایی کرده است.

کارخانه تولید مکمل‌های ویتامینه و معدنی دانه‌چین اراک پنجمین طرحی بود که امروز به بهره برداری رسید.

بنیاد مستضعفان در این طرح ۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است و ۶ هزار و ۳۰۰ تن مکمل‌های ویتامینه و معدنی دام و طیور در این واحد تولید می‌شود و برای ۳۵ نفر اشتغال زایی کرده است.

مسئول روابط عمومی بنیاد مستضعفان در حاشیه بهره برداری از این طرح‌ها اظهار کرد: بنیاد مستضعفان ۱۷ طرح دامپروری و کشاورزی فعال در دست اجرا دارد که پنج طرح آن امروز به بهره‌برداری رسید.

کیانفر افزود: هم اکنون واحدهای دامپروری این نهاد سالانه ۵۳۰ هزار تن شیر تولید می‌کنند که معادل ۱۰ درصد کل تولید کشور است.