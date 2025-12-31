  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

احداث سه واحد گاوداری شیری در پلدشت با ظرفیت ۸۶۵۰ راس آغاز شد

ارومیه - رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: روند احداث، توسعه و تکمیل ظرفیت سه واحد گاوداری شیری با مجموع ظرفیت ۸ هزار و ۶۵۰ راس در شهرستان پلدشت استان آغاز شد.

محمدرضا اصغری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون گاوداری شیری پنج هزار راسی در پلدشت با پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصد و سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی در حال اجراست که با بهره‌برداری از آن روزانه ۱۷۵ تن شیر تولید و برای ۲۳۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی افزود: طرح توسعه گاوداری ۲ هزار و ۵۰۰ راسی به شش هزار راسی نیز با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد و سرمایه‌گذاری سه‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی در حال اجراست که پس از تکمیل، ظرفیت تولید شیر روزانه این واحد به ۲۱۰ تن افزایش یافته و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵۰ نفر فراهم می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از تکمیل ظرفیت گاوداری شیری پلدشت از ۳۰۰ رأس دام مولد به ۴۵۰ رأس خبر داد و گفت: این طرح تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و میزان تولید شیر آن از ۱۰ تن به ۱۶ تن در روز افزایش خواهد یافت که برای ۴۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

اصغری با اشاره به صدور موافقت اصولی برای ۱۲ واحد دامداری در استان طی سال جاری بیان کرد: این واحدها شامل سه واحد پرورش گوسفند، دو واحد بره‌پرواری و هفت واحد گوساله‌پرواری بوده و با سرمایه‌گذاری ۶۹۱ هزار و ۲۴۵ میلیون ریال اجرا می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: با آغاز فعالیت این واحدها، سالانه ۲۹۵ تن گوشت قرمز به ظرفیت تولیدات دامی استان اضافه خواهد شد و برای ۵۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.

