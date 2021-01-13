به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «سگ‌ها دیشب نخوابیدند»، دومین ساخته رامین رسولی، به تهیه کنندگی سیاوش حقیقی و پخش بین‌المللی شرکت ایریماژ، محصول مشترک سینمای افغانستان و ایران، در بخش مسابقه بین‌الملل پنجاه و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم هند با عنوان گوآ حضور دارد.

در این دوره از جشنواره که یکی از رویدادهای قدیمی محسوب و از ۲۷ دی تا ۵ بهمن به شکل ترکیبی فیزیکی و مجازی برگزار می‌شود، چهارده فیلم دیگر از جمله «رؤیای سهراب» به کارگردانی علی قوی تن از ایران، «به درون تاریکی» به کارگردانی آن درس رفن از دانمارک، «فوریه» به کارگردانی کامن کالف از بلغارستان، «بهترین نقش من» به کارگردانی نیکلا مائوری از فرانسه، «من هرگز گریه نمی‌کنم» به کارگردانی پیوتر دومالفسکی از لهستان، ایرلند و «لا ورونیکا» به کارگردانی لئوناردو مدل از شیلی با «سگ‌ها دیشب نخوابیدند» برای دریافت جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن و جایزه ویژه هیأت داوران رقابت خواهند کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «زندگی در روستایی دور افتاده و فراموش شده در افغانستان که در تصرف طالبان است با ورود یک سرباز آمریکایی که هلیکوپترش در نزدیکی آن روستا سقوط کرده است و توسط دختری روستایی به آنجا آورده می‌شود، دچار تغییر می‌شود و …»

عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: رامین رسولی، مدیر فیلمبرداری: حسین حاجی زاده صفار، مدیر تولید: محمد هادی حیدری، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری طادی، مدیر صدابرداری: علی ذوالفقاری، تدوین: بهاره بعیدی مشهدی نژاد، طراح گریم: هاشم فغانی، برنامه‌ریز و بازیگردان: شهرام علی شریفی، فیلمبردار: سیدمهدی حسینی، دستیار اول کارگردان: لاله رحیمیان، دستیار دوم کارگردان: مهسا آبیز، منشی صحنه: صفورا برسان، دستیار اول فیلمبردار: سعید کرمی، دستیار اول صحنه: رامین احمدیان، دستیار اول لباس: مریم جعفری طادی، دستیار صدابردار: امید مجیبی اسلامی، مجریان گریم: مجید وثیقی، ثریا نوروزی، گروه فیلمبرداری: رضا محمدی، سیدمحسن موسوی، سعید سلطان محمدی، مسئول فنی دوربین: فرزاد جلیلیان، مدیر صحنه: قاسم پاسلاری، دستیاران صحنه و لباس: مرتضی سلمانی، مهران ثقفی، سعیده میربلوک، ساخت آکسسوار و دکور: اکبر چاردولی، دکوراتور: علی بابا احمدی، جانشین تهیه کننده: شهرام علی شریفی، جانشین تولید: حمیدرضا مرزوقی، جانشین تولید در افغانستان و استان خراسان: یونس احمدی، مدیر تدارکات: میرحسین سید رضوی کوزه کنان، گروه تدارکات: امیر مظاهری، امیر خدری، عکاس: سیدکاظم حسینی، طراح پوستر: روژان ایرجی، مشاور رسانه‌ای: سعیده الله دادی، سرمایه گذاران: رامین رسولی، محمد رضا حدادی، سیاوش حقیقی، تهیه‌کننده: سیاوش حقیقی.