اتحادیه اروپا نسبت به اوضاع حقوق بشر در بحرین نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، یک سازمان حقوق بشری فعال در امور بحرین اعلام کرد که جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست، به تازگی از اوضاع حقوق بشر در بحرین انتقاد کرده است.

وی بیان کرده است که اتحادیه اروپا نسبت به اوضاع آزادی بیان و حقوق بشر در بحرین و حق محاکمه عادلانه در این کشور نگران است.

بورل تاکید کرد: ما خواهان توقف شکنجه ها و بد رفتاری و بازداشت های بی حساب و کتاب فعالان بحرینی هستیم.

وی گفت: نشست های غیر رسمی اخیر میان مسئولان اتحادیه اروپا و بحرین، در خصوص حقوق بشر در بروکسل، فرصت خوبی برای بررسی این اوضاع و شرایط زندانیان سیاسی فراهم کرد.

پیش از این، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه هایی، بر ضرورت بهبود اوضاع حقوق بشر در بحرین و حمایت از آزادی بیان در این کشور و جریان های معارض مسالمت جو، تاکید کرده بود.

۱۵ عضو این اتحادیه در اکتبر ۲۰۲۰، استفاده از خشونت در بحرین را محکوم کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شده بودند.