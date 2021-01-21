خبرگزاری مهر- گروه ورزش- الهه اسمعیلی: محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیروزی سه بر یک استقلال برابر تراکتور سازی و صدر نشینی این تیم، گفت: آبی پوشان یک بازی منطق و خوبی را به نمایش گذاشتند. برد در تبریز کار سختی است. خصوصاً در مقابل تراکتوری که به دنبال رسیدن به صدر جدول بود. استقلال یک فوتبال منطقی را انجام داد و به اعتقاد من روز، روز استقلال بود. فکری توانست با یک اَرنج خوب، بازی را از آن خود کند و بتواند به سه امتیاز حساس این دیدار دست پیدا کرده و به صدر جدول بازگردد.

مهاجم سابق استقلال در مورد اشتباهات تراکتور سازی برابر استقلال تهران خاطرنشان کرد: تا اشتباه در فوتبال وجود نداشته باشد، گلی به ثمر نخواهد رسید. به نظر من قدرت تهاجمی استقلال باعث شد تا آنها در خط دفاع اشتباهات زیادی داشته باشند. آبی پوشان آنقدر از جلو پرس کردند که باعث شدند خط دفاع تراکتور سازی اشتباهات فراوانی کند و این مسئله باعث شد تا استقلال به گل اول دست پیدا کند. در نیمه دوم هم استقلال درست برعکس بازی با پرسپولیس کاملاً بر بازی مسلط بود. اشتباهات خط دفاعی بسیار کم شد و ارائه یک بازی منطقی باعث پیروزی استقلال شد.

گروسی در مورد حاشیه سازی برای فکری و اینکه برخی با صحبت‌هایی که می‌کنند خواستار جدایی فکری از استقلال هستند، تصریح کرد: وقتی یک تیم نتیجه می‌گیرد و عملکرد قابل قبولی دارد برکناری سرمربی اش بی معنی است. فکری تا این جای کار عملکرد قابل قبولی داشته است. درست است که در چند بازی بد بودند اما دلیل نمی‌شود که کارنامه او را زیر سوال ببریم. آبی پوشان در چند سال گذشته درست بر خلاف این فصل، هیچ وقت شروع خوبی نداشتند اما استقلال امسال توانست نتایج خوبی گرفته و حالا صدرنشین باشد.

وی افزود: متأسفانه افراد خاصی که به دنبال منافعشان در استقلال بودند حالا در این شرایط به دنبال حاشیه سازی هستند تا بتوانند تیم را وارد بحران کرده و شرایط را بر هم بزنند و از این آب گل آلود ماهی بگیرند اما با شناختی که از فکری داریم به طور حتم اجازه نخواهد داد حواشی بر شرایط استقلال وارد شده و این تیم دچار بحران شود.

مهاجم سابق استقلال در مورد دیدار روز شنبه آبی پوشان برابر نارنجی پوشان سایپا گفت: سایپا تیم خوبی است؛ آنها بازی آخر خود را با پیروزی به پایان رساندند و این تیم می‌تواند برای استقلال دردسرساز شود. البته اگر استقلال داعیه قهرمانی دارد باید این تیم را به راحتی شکست دهد. اگر استقلال به دنبال این است که در پایان فصل جام را بالای سر ببرد باید حریفان را شکست دهد تا قهرمان این فصل لیگ شود اما فکری نباید سایپا را دست کم بگیرد زیرا این تیم بازیکنان باانگیزه ای دارد و یک مربی به نام صادقی دارد که تفکرات او امروزی است و چون مربی جوانی است مطمئناً تمام تمرکز خود را برای دانش بیشتر مربیگری به کار بسته تا بتواند موفق باشد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بازیکنان استقلال برابر تراکتور عملکرد بهتری داشتند؟ اظهار داشت: تمامی اعضای تیم چه آنها که بازی کردند و چه آنها که روی نیمکت بودند جزو بهترین‌ها بودند. وقتی یک تیم پیروز می‌شود همه با هم در این موفقیت شریک هستند و من اعتقاد دارم مجموعه استقلال خوب بود که توانست تراکتور را شکست دهد.