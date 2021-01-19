به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی زاده معاون صدا در مراسم راه اندازی رادیو انقلاب که امروز سه شنبه ۳۰ دی در معاونت صدا برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران بی شک پدیده بی نظیر قرن بیستم است که ضمن تحول عمیق در معادلات جهانی راه نوینی را فراروی جهان اسلام باز کرد.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب از همان ابتدای انقلاب برای مقابله و شکست این حرکت جهانی تمام همت و تلاششان را به کار گرفتند و راهبرد القای ناکارامدی جمهوری اسلامی را به عنوان اساسی ترین رویکرد خود انتخاب کردند و همزمان بعد از ناکامی جنگ سخت هشت ساله، جنگ روانی و نرم دشمن در بستر رسانه به مهمترین قالب نبردهای جبهه استکبار تعیین شد.

بخشی زاده با اشاره به راه اندازی رادیو انقلاب در پیکار با دشمن تصریح کرد: رادیو به عنوان رسانه ای پویا و همراه از ابتدای انقلاب نقش مهمی در تبیین و روشنگری اهداف انقلاب و مقابله با هجمه رسانه ای دشمن داشته است و در ورود به گام دوم انقلاب اهمیت خود را حفظ کرده است. تاسیس شبکه رادیویی انقلاب راه مهمی در شناسایی مفاهیم انقلاب و نقظه عظیم نظام رسانه ای است که در راستای آن راهبرد مقابله با این هدف ناکارامدنمایی جمهوری اسلامی توسط دشمنان در صدر قرار دارد.

وی افزود: این رادیو که با هدف جریان سازی انقلابی فعالیت دارد ضمن بازخوانی اصول انقلاب و عملکرد گذشته جمهوری اسلامی در تلاش است مبتنی بر گفتمان انقلابی «ما می توانیم» و «ما توانستیم» به تعریف اهداف بپردازد. رادیو انقلاب در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری و... ضمن تشریح دستاوردهای انقلاب نسبت به این مسیر پاسخی مناسب ارایه کند.

معاون صدا در پایان یادآور شد: امروز دیگر جنس مبارزه و مخاطرات نسبت به دوران انقلاب عوض شده است و در کنار حملات فیزیکی، حملات نرمی احساس می شود که نقش رسانه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. آنچه انقلاب را در مسیر موفقیت قرار داد رهبری امامین انقلاب، وفاق مردمی و... بوده است و امروز نیازمند بازخوانی این موفقیت ها از طریق مردم هستیم.

علاقه مندان می توانند رادیو انقلاب را علاوه بر موج اف ام ۹۵.۵ و همچنین از طریق تارنمای رادیو انقلاب دریافت کنند.

این شبکه رادیویی امروز بعد از اذان ظهر به شکل رسمی افتتاح شد و مراسم هم اکنون به صورت زنده از رادیو انقلاب پخش می شود.