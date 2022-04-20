به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۱ به عنوان آغاز قرن جدید هجری شمسی، یک مقطع مهم و حیاتی در تاریخ معاصر کشورمان محسوب می‌شود. به همین دلیل همه دستگاه‌ها و نهادها باید چشم اندازی کارآمد و برخوردار از نقشه راهی با اهداف همسو با مصالح و منافع ملی را پیش روی خود ترسیم کنند. با توجه به این نکات و همچنین نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال «تولید ملی، دانش بنیان و اشتغال آفرین» با رضا کوچک‌زاده تهمتن مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو مصاحبه‌ای داشتیم که یکی از شبکه‌های نخبگانی صدای رسانه ملی محسوب می‌شود و طی ۱۶ سال فعالیت، فضایی را جهت تضارب آراء و طرح دیدگاه‌های متنوع و متفاوت برای آسیب شناسی و یافتن راهکار در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تدارک دیده است.

رضا کوچک‌زاده مدیر رادیو گفت‌وگو درباره شعار سال ۱۴۰۱ و تمهیدات رسیدن به آن در این شبکه به خبرنگار مهر بیان کرد: شبکه رادیویی گفت‌وگو در جایگاه یک رسانه گفتمانی در سپهر رسانه‌ای انقلاب اسلامی، رویکردی عمیق و جریان ساز را در دستور کار برنامه‌سازی خود دارد. از همین روی در افق ۱۴۰۱ مهمترین اهداف شبکه، «جریان سازی» در حوزه‌های مختلف جامعه از سیاست تا اقتصاد، فرهنگ و جامعه است که در میزگردهای این شبکه مورد واکاوی و مداقه قرار می‌گیرد. ما با دعوت از نظام کارشناسی کشور، مسئولین و متولیان امور از هر سه قوه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد ارتباط دوسویه با مردم سعی خواهیم کرد تا اتفاق‌های مهم جامعه از جمله شعار سال را به دل جامعه مخاطب برده تا به صورتی اقناعی مورد پذیرش واقع شود. در این راستا ضمن فعال شدن همه گروهای تابعه شبکه، به صورت خاص گروه برنامه ساز «دانش و اقتصاد» پیشتاز خواهد بود تا سال «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرینی» را با میزگردهای کارشناسی که با حضور کارشناسان، کارآفرینان، مسئولین و نخبگان تشکیل می‌شوند در سطح جامعه مخاطب به نحوی مطلوب ارائه دهد.

وی در ادامه گفت: رادیو گفت‌وگو یک رسانه تکسو نگر نبوده و نیست. این شبکه همواره مبتنی‌بر رویکردهای «سلبی» و «ایجابی» به رسالت خود عمل کرده است. عملکرد این رسانه در سال‌های گذشته از تبیین و شناخت جریان‌های نفوذ و تحریف و مقابله با شبهات گرفته تا تبیین کارآمدی و عملکرد انقلاب اسلامی در فراز و نشیب‌های چله اول مشهود است. در سال جاری نیز طبعاً توجه به جهاد تبیین برای روشنگری پیرامون مقدورات و کارآمدی انقلاب اسلامی همت مضاعف خواهیم گمارد تا پیش از آنکه دشمن به عرصه‌ای وارد شود، ما آنجا باشیم.

کوچک‌زاده درباره اهمیت رسانه عنوان کرد: نقش ما بیش از آنکه منفعلانه باشد، بایستی فعال باشد؛ لذا بایستی در عرصه رسانه‌ای همواره علاج واقعه را قبل از وقوع ببینیم و نقش پیشگیرانه در عرصه تبیین مسائل داشته باشیم تا سررشته امور به دست رسانه‌های معاند نیافتد. در وجه سلبی اما، وظیفه مقابله با جنگ نرم دشمن و خنثی‌سازی عملکرد رسانه‌های معاند نیز از جمله رسالت‌های ماست که به سیاق گذشته در سال ۱۴۰۱ قطعاً فعال‌تر خواهیم بود.

مدیر رادیو گفت‌وگو در ادامه درباره رویکرد این شبکه در عرصه گفتمانی اظهار کرد: امروزه در بستر جنگ‌های شناختی و ترکیبی و جنگ رسانه‌ای دشمن علیه ملت ایران، سست کردن مفاهیم گفتمانی نقش اول را دارد. رسالت رسانه‌ای شبکه گفت‌وگو در این چارچوب هم تبیین درست و هم مقابله معقول است. لذا در عرصه‌های گفتمانی چون «هویت ملی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی»، «امنیت و منافع ملی»، «استقلال ملی»، «اعتقادات و ارزش‌ها»، «خود باوری و اعتماد به نفس ملی»، «سرمایه اجتماعی» و غیره تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین درست امور، دسیسه‌های رسانه‌ای را تقلیل دهیم.

وی اضافه کرد: در این رویکرد تلاش داریم ضمن خنثی سازی برنامه دشمن، افزایش و تعمیق سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را در بستر روشنگری رسانه‌ای و مبتنی بر جهاد تبیین، دنبال کنیم. بنابراین ما همواره با بازنمایی گفتمان‌های انقلاب اسلامی و تبیین و تشریح آن‌ها، تلاش می‌کنیم تا هسته سخت و ماهوی انقلاب اسلامی کمترین آسیب‌ها را در جنگ رسانه‌ای دشمن بخورد و تشکیک‌های موجود کمتر شود. در این فرایند، رادیو گفت‌وگو تلاشی جریان سازانه دارد تا در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع به عنوان یک کنشگر مُبدِع و فعال باشد نه واکنشگر منفعل.

کوچک‌زاده با اشاره به توجه به بیانیه گام دوم انقلاب در چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: گام دوم انقلاب یک وضعیت انتزاعی نیست بلکه «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی» در آینده است که مبتنی بر یک سلسله رسالت‌ها و گفتمان‌ها قوام یافته است. از همین روی از توجه به نسل جوان گرفته تا تقویت اقتصاد دانش بنیان، تقویت اقتدار و بازدارندگی ملی و بازنمایی همیشگی شعارهای انقلاب اسلامی چون استکبارستیزی، استقلال و آزادی، توجه به نقش زنان در جامعه ایرانی و دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی در دستور کار ماست.

وی در پایان بیان کرد: تلاش ما در سال ۱۴۰۱ این است تا همپای شعار سال فاصله میان بایدها و واقعیت‌ها را در رادیو، به گفت‌وگو گذاشته تا مبتنی بر عبرت‌های گذشته، گام‌های بزرگ برای آینده را تبیین رسانه‌ای کنیم. برشماری برکاتی چون ثبات و امنیت پایدار ملی، توجه به علم و فناوری، افزایش مشارکت و بینش سیاسی مردمی، عدالتخواهی و تقویت معنویت و اخلاق در جامعه انقلابی و ایرانی از جمله مبادی تبیین کارآمدی چله گذشته انقلاب تاکنون است که چراغ راه آینده در برنامه‌سازی‌های این شبکه نیز هستند. همچنین بررسی و توجه به علم و پژوهش، تبیین منابع مالی و مادی و انسانی کشور برای سازندگی اقتصاد، تقویت اخلاق و معنویت، مبارزه با فساد، تقویت عزت و اقتدار ملی و در نهایت سبک زندگی اسلامی-ایرانی از رئوس برنامه‌سازی های ما در این زمینه است. در گام دوم انقلاب افق رسانه‌ای ما بر افزایش روز افزون عمق استراتژیک ایران در منطقه و نظام بین‌الملل دوخته شده تا همزمان با افول آمریکا در نظم بین‌الملل، تمدن نوین اسلامی به یک قطب قدرتمند در جهان آینده تبدیل شود ان شاالله.

رادیو گفت و گو روی موج fm ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز و یا برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت است.