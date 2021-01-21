ماه پردردسر خارجی برای پرسپولیس از راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از سال‌ها حضور مداوم بازیکنان و مربیان خارجی خود با یک بازیکن نیمکت نشین خارجی رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر را پشت سر می‌گذارد.

سرخپوشان پایتخت که در سال‌های اخیر برای پرداخت مبلغ قرارداد خارجی‌ها دچار مشکل شده بود همین مشکل را در قبال «رادو شوویچ» دروازه بان کروات نیز پیدا کرده است.

دروازه بان کروات پرسپولیس که به دلیل قرارداد دلاری خود یکی از گران قیمت ترین بازیکنان این تیم محسوب می‌شود بابت قرارداد فصل جاری خود پولی را دریافت نکرده است. او که با باشگاه پرسپولیس به توافق رسیده بود هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ پولش را دریافت کند بدون در نظر گرفتن این موضوع، نامه‌ای رسمی به باشگاه ارسال کرده و خواهان دریافت طلب خود تا هشتم بهمن ماه شده است.

رادو که در ابتدای فصل بر خلاف تمام بازیکنان این تیم تخفیف ۱۰ درصدی برای قراردادش نداد حاضر نیست زمان دریافت پول خود از پرسپولیس را هم تغییر دهد.

باشگاه پرسپولیس هم پولی برای پرداخت به این بازیکن در حساب خود ندارد تا احتمال جدایی رادو از جمع سرخپوشان قوت بگیرد.

همچنین باشگاه پرسپولیس علاوه بر مشکل فعلی خود باید طلب ۵۲۲ هزار یورویی (۴۷۵ هزار یورو بابت اصل قرارداد و ۴۷ هزار یورو بابت تأخیر در پرداخت دوساله) ماریو بودیمیر مهاجم پیشین کروات خود را طبق حکم کمیته انضباطی فیفا تا ۱۱ بهمن ماه به حساب وی واریز کند.

دادگاه عالی ورزش نیز طبق روال همیشگی خود بعید نیست در روزهای پایانی بهمن ماه رأی مربوط به شکایت گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی سابق پرسپولیس را بابت طلب ۵۳۰ هزار دلاری اش از پرسپولیس بدهد.

بهمن ماه سخت ارزی پرسپولیس با شکایت دوباره دستیاران برانکو ایوانکوویچ بابت صعود این تیم به مرحله حذفی لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا نیز تکمیل می‌شود. مربیان اسبق پرسپولیس با وجود اینکه هیچ نقشی در صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا نداشته‌اند اما به دلیل قرارداد عجیب خود خواهان دریافت ۴۵ هزار دلار شده‌اند و باشگاه پرسپولیس باید لایحه دفاعی خود را اواخر بهمن ماه به کمیته انضباطی فیفا ارسال کند.