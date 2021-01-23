پردیس کیش دانشگاه تهران با یک دانشگاه آلمانی تفاهم نامه منعقد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران براساس تفاهم‌نامه با دانشگاه فورت وانگن آلمان، برای دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، در نیم‌سال دوم تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ از طریق بررسی سوابق علمی-پژوهشی و مصاحبه‌ی تخصصی دانشجو می‌پذیرد.

دانشجویان این دوره، سال اول کارشناسی‌ارشد خود را در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و سال دوم را در دانشگاه فورت وانگن آلمان و در انستیتو ماشین‌کاری دقیق (KSF) سپری خواهند کرد و بر مبنای تفاهم نامه‌ی مشترک، در پایان دوره، دو مدرک تحصیلی جداگانه از دو دانشگاه (Double Degree) دریافت خواهند کرد.

با هدف تقویت توانایی‌های علمی و کاربردی دانش‌آموختگان در زمینه‌های نوین مدیریت و ساخت و تولید دقیق، سرفصل‌ها و مطالب درسی و پژوهشی این دوره به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که نیاز صنایع پیشرفته در زمینه‌های دانش فنی و نوآوری پویا را برآورده سازد.

متقاضیان این دوره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به نشانی: https://kish.ut.ac.ir مراجعه کنند.