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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۵۸

حق شناس:

شهرداری مصوبه نامگذاری خیابانی به نام مهدی بازرگان را اجرا کند

شهرداری مصوبه نامگذاری خیابانی به نام مهدی بازرگان را اجرا کند

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهردار تهران بدون هیچ دلیلی از اجرای مصوبه نامگذاری خیابانی به نام مهدی بازرگان خودداری کرده است که در این باره تذکر می دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه صبح امروز شورای شهر گفت: هفته‌ای که گذشت سالروز درگذشت مهندس مهدی بازرگان بود. کمیسیون شورای شهر پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام ایشان را داد و در یکی از نشست‌های خود، خیابان موسوم به سازمان آب در منطقه ۲ را به نام ایشان نام‌گذاری کرد و نهایتاً در ۲۶ مرداد به تصویب رسید.

وی افزود: این موضوع به شهردار ابلاغ شد که از تاریخ ابلاغ بیش از ۹۵ روز گذشته اما شهردار تهران بدون هیچ دلیلی از اجرای این مصوبه خودداری کرده است.

حق شناس تاکید کرد: برای چندمین‌بار این رویه غیر قابل قبول را به شهردار متذکر میشوم و انتظار اجرای آن را دارم.

کد مطلب 5129305
ساناز باقری راد

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