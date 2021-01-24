امکان شیوع کرونای جهش یافته در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام حبیب زاده در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: وضعیت بیماری در جهان مخصوصاً با توجه به شناسایی نوع جهش یافته ویروس کرونا در کشورهای انگلیس، آفریقای جنوبی و آلمان متزلزل است و هر لحظه امکان شیوع و بروز نوع جهش یافته کرونا در کشور وجود دارد.

وی با یادآوری و تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم، افزود: کماکان استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از مسافرت‌های غیرضروری و میهمانی ها توصیه می‌شود تا بتوانیم زمستان سخت را به سلامتی پشت سر بگذاریم.