آغاز عملیات خطوط دوم و سوم طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم‌حسینی در جلسه بررسی آغاز عملیات اجرایی خط دوم و سوم پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران (استان‌های کرمان، یزد، سمنان، اصفهان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی) از آغاز عملیات اجرایی خطوط دوم و سوم این پروژه در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران پروژه‌ای بزرگ و مهم برای کشور و منطقه است.

وی با بیان اینکه این خط انتقال آب، تمدن ساز و فرهنگ ساز خواهد بود، گفت: مطمئناً تأثیرات این پروژه در ایجاد امنیت و ثبات اجتماعی، توسعه، آبادانی و همچنین تأمین آب شرب پایدار مناطق شرقی کشور برای جلوگیری از مهاجرت از این مناطق بسیار چشمگیر است.



افزایش سهم ایران از آب خلیج فارس با پروژه انتقال آب به فلات مرکزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران باعث افزایش سهم ایران از این آب‌ها خواهد بود.

رزم حسینی همچنین از رسانه‌ها و صدا و سیما خواست که با اطلاع رسانی مناسب و انعکاس ابعاد مختلف این پروژه مهم و ملی در راستای امیدآفرینی گام بردارند.

وی آب را یکی از مؤلفه‌های مهم در راهبرد توسعه صنعتی ایران دانست و ادامه داد: این پروژه علاوه بر تأثیراتی که که در حوزه تأمین آب صنایع و معادن خواهد داشت، در دیگر حوزه‌ها کشت‌های پر بازده و کشت صنایع گلخانه‌ای نیز قابل تأمل و بررسی خواهد بود.

وزیر صمت همچنین با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ویژه رئیس جمهور در جلسه اخیر هیأت دولت در خصوص پروژه انتقال آب، بر عزم راسخ تمام مسئولین دولت برای تکمیل این پروژه تاکید کرد.

در این جلسه با حضور شرکتهای بزرگ معدنی، موضوع پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران (استان‌های کرمان، سمنان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) مورد بررسی قرار گرفت.