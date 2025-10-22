به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار اصفهان از آغاز اجرای آزمایشی (پایلوت) طرح «برش استانی آمایش صنایع» در این استان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با حساسیت ویژه رئیس‌جمهور نسبت به توسعه صنعتی فلات مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اصفهان به دلیل ظرفیت‌های صنعتی، موقعیت جغرافیایی در قلب فلات مرکزی و زیرساخت‌های پیشرفته تولید، به عنوان نخستین استان پایلوت این برنامه انتخاب شده است و انتظار می‌رود در فرآیند اجرا، پیشرو و الگو برای سایر استان‌ها باشد.

شجاعی با تشریح زمان‌بندی طرح تصریح کرد: این اقدام در یک بازه پنج‌ماهه برنامه‌ریزی شده و قرار است تا پایان سال جاری نسخه تکمیلی آن به دولت ارائه شود. او ضمن تأکید بر ضرورت «جنس عملیاتی» داشتن اقدامات، خاطرنشان کرد که هدف اصلی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و ارتقای زنجیره ارزش در استان اصفهان است.

معاون وزیر صمت با اشاره به نگاه کلان به توسعه صنعتی فلات مرکزی گفت: رئیس‌جمهور بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و انسانی این منطقه تأکید ویژه دارد و برش استانی آمایش صنایع می‌تواند نقشه‌راهی برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع پایه و تکمیل زنجیره تولید در سطح استان باشد.

وی در ادامه به موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه پرداخت و ابراز کرد: سیاست دولت در این بخش، «توزیع مساوات‌محور» اعتبارات است تا تمامی شرکت‌های واجد شرایط در سراسر کشور از فرصت برابر برای دریافت منابع مالی برخوردار شوند.

شجاعی توضیح داد: تسهیلات تبصره ۱۸ یکی از منابع اصلی حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق است و فرآیند آن شامل شناسایی، ارزیابی اولیه و معرفی این شرکت‌ها به بانک‌های عامل برای دریافت وام قرض‌الحسنه می‌شود. به گفته او، با وجود محدودیت منابع، وزارت صمت تلاش می‌کند تخصیص اعتبار به پروژه‌های دارای ارزش افزوده بالا و اثرگذاری مستقیم در توسعه صنعتی و اشتغال انجام گیرد.

وی همچنین از استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان خواست با همکاری کامل در جمع‌آوری داده‌ها، شناسایی اولویت‌ها و تسهیل صدور مجوزها، زمینه موفقیت پایلوت اصفهان را فراهم کنند تا این برنامه بتواند به الگویی ماندگار در سیاست‌گذاری صنعتی کشور تبدیل شود.