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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۵

به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛

میثم مطیعی در یادواره شهدای انقلاب، مدیحه‌سرایی می‌کند

میثم مطیعی در یادواره شهدای انقلاب، مدیحه‌سرایی می‌کند

مراسم گرامیداشت یاد شهدای انقلاب به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در هیأت میثاق با شهدا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت یاد شهدای انقلاب به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در هیأت میثاق با شهدا برگزار خواهد شد.

در این برنامه حجت‌الاسلام پناهیان سخنرانی و میثم مطیعی و مهدی رسولی مدیحه‌سرایی خواهند کرد.

این مراسم روز سه شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از نماز مغرب و عشاء در دانشگاه امام صادق (ع) واقع در بزرگراه چمران برگزار خواهد شد.

میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) چندی پیش به بیماری کرونا مبتلا شد که بعد از گذراندن ۱۷ روز قرنطینه و بهبودی کامل، این اولین برنامه‌ای است که در آن حضور خواهد داشت.

کد مطلب 5135141
فاطمه علی آبادی

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