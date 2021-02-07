بیش از ۵۰۰ اثر به پویش مداحی «کودکان و نوجوانان» ارسال شد

حجت الاسلام محمد رستمی مدیر عامل مؤسسه آئین هنر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی پویش مداحی «کودکان و نوجوانان» در این مؤسسه خبر داد و اظهار داشت: مؤسسه آئین هنر حسینی تحت اشراف میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) فعالیت می‌کند.

وی این پویش را مقدمه‌ای برای افتتاح رسمی دوره‌های آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان در این مؤسسه بیان و عنوان کرد: شرکت و ثبت نام در این دوره‌ها که ویژه دختران و پسران است به صورت سراسری و در قالب فضای مجازی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رستمی درباره جزئیات پویش مداحی «کودکان و نوجوانان» گفت: این پویش با رویکرد کودکانه و در سطح کودکان و نوجوانان برگزار شد و هم اکنون در حال ارزیابی آثار دریافتی هستیم.

مدیر عامل مؤسسه آئین هنر حسینی افزود: برای برگزاری این پویش چهار قطعه از اجرای مداحی میثم مطیعی انتخاب و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت تا شرکت کنندگان بر اساس آن قطعات مداحی کنند؛ لازم به ذکر است اشعار انتخابی مختص کودکان بوده تا کودکان و نوجوانان به راحتی بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

وی در ادامه به اهداف این پویش اشاره و اظهار داشت: متأسفانه کمتر دیده شده برای دختران سن ۵ تا ۸ سال فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بخصوص در حوزه هیأت و مداحی صورت گرفته باشد از این رو یکی از مهمترین دغدغه‌های میثم مطیعی و مؤسسه آئین هنر حسینی پرداختن به این جامعه هدف و جدی گرفتن این فعالیت‌ها برای کودکان و نوجوانان بوده است.

حجت الاسلام رستمی ادامه داد: البته پیش از شیوع ویروس کرونا، کلاس‌های فرهنگی و مذهبی ویژه کودکان و نوجوانان در مؤسسه برگزار می‌شد اما در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های بهداشتی این کلاس‌ها در فضای مجازی برگزار می‌شود.

مدیر عامل مؤسسه آئین هنر حسینی با اشاره به شیوه اطلاع رسانی این پویش، تصریح کرد: شیوه‌های اطلاع رسانی پویش مداحی «کودکان و نوجوانان» در قالب صفحات شخصی میثم مطیعی در فضای مجازی و همچنین از طریق رسانه‌های مطرح کشوری از جمله خبرگزاری مهر صورت گرفت و فراخوان پویش به همراه متن مداحی در این رسانه‌ها منتشر شد.

وی افزود: پسران ۷ تا ۱۲ سال و دختران ۵ تا ۸ سال در این پویش شرکت کردند و با انتخاب و خواندن یک قطعه پیشنهاد شده از مداحی میثم مطیعی فیلمی از مداحی خود گرفته و به دبیرخانه پویش ارسال کردند که آثار ارسالی به بیش از ۵۰۰ کلیپ می‌رسد.

حجت الاسلام رستمی ادامه داد: لازم به ذکر است مؤسسه از همه شرکت کنندگان تقدیر به عمل خواهد آورد و هدیه‌ای به رسم یادبود به کودکان و نوجوانان شرکت کننده اعطا می‌شود. البته بعد از بازبینی آثار تعدادی انتخاب و با مداحی میثم مطیعی تلفیق داده می‌شود و در پایان در صفحات میثم مطیعی منتشر می‌شود.