روایت رئیس باشگاه المپیک از انتقال مهاجم ایران به تیم زوریا

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیک دونتسک سرانجام با دریافت رضایتنامه از این باشگاه، راهی تیم زوریا لوهانسک شد. انتظار می‌رود امروز یا فردا امضای قرارداد زاهدی با تیم زوریا به صورت رسمی اعلام شود.

«ولادیسلاو گلزین» رئیس باشگاه المپیک دونتسک در مصاحبه با کانال تلویزیونی فوتبال اوکراین، اطلاعات قبلی در مورد انتقال زاهدی شهاب مهاجم ایرانی به لوهانسک را تأیید و مبلغ انتقال او را پنهان نکرد.

گلزین گفت: وقتی روسای دو باشگاه با هم مذاکره می‌کنند، روند مذاکره سریع‌تر از مدیر برنامه‌ها خواهد بود.

وی افزود: با رئیس باشگاه زوریا مذاکره صورت گرفت. ما با این گزینه مواجه شدیم که زوریا ۳۶۰ هزار دلار برای انتقال شهاب بپردازد.

رئیس باشگاه المپیک تاکید کرد: شهاب پیشنهادی هم از تیم ریوآوه پرتغال داشت اما این بازیکن قبلاً با زوریا قرارداد اولیه را امضا کرده بود. بنابراین نمی‌توانستیم اصرار کنیم که او به ریوآوه منتقل شود. او راه خود را انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهدی در نیم فصل نخست مسابقات لیگ اوکراین با هشت گل در کنار یک بازیکن دیگر، در صدر جدول گلزنان قرار دارد.

در حال حاضر اللهیار صیادمنش دیگر مهاجم ایرانی هم در تیم زوریا بازی می‌کند.