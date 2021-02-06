رشد ۲۵۰۰ درصدی پوشش تحصیلی دانش آموزان طیف اتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی بابیان اینکه اتیسم اختلال عصبی رشدی است که در سه سال اول زندگی نمایان میشود، گفت: مهمترین علائم اتیسم، نقص در برقراری ارتباط، مشکل در تعامل اجتماعی و وجود الگوهای تکراری در رفتار، علایق و فعالیتها است.
حسینی بیان اینکه بر اساس DSM-5 سطح شدت برای اختلال طیف اتیسم در سه سطح معرفی میشود، گفت: سطح ۱ نیازمند حمایت، سطح ۲ حمایت زیاد و سطح ۳ حمایت بسیار زیاد است که آموزشوپرورش استثنایی در سطوح ۱و ۲ دانش آموزان را تحت حمایت و پوشش قرار میدهد و در سطح ۳ زیر پوشش بهزیستی قرار میگیرند.
وی بابیان اینکه هماکنون ۴۸ مدرسه خاص اتیسم و ۳۲۷ کلاس خاص اتیسم در ۲۲۷ مدرسه پسرانه و ۱۰۰ مدرسه دخترانه در سطح کشور وجود دارد، اظهار کرد: ۱۴ مدرسه اتیسم در کشور در حال ساخت است و در هر استان حداقل یک مدرسه اتیسم به شکل الگویی مناسبسازی خواهد شد.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی بابیان اینکه دانش آموزان اتیسم تحت پوشش به ۴ گروه تقسیم میشوند، گفت: ۲ هزار و ۷۹ دانش آموزان اتیسم، کمتوان ذهنی نیز هستند، ۲۰۰ دانش آموزان اتیسم با هوشبهر عادی مشغول به تحصیل هستند، ۳۳۸ دانشآموز اتیسم دارای سایر معلولیتها هستند و ۱۷۸ دانشآموز طیف اتیسم در مدارس عادی و در قالب طرح تلفیقی فراگیر تحصیل میکنند.
وی افزود: درمجموع ۲ هزار و ۶۱۷ دانشآموز اتیسم در مدارس خاص و ۱۷۸ دانشآموز به شکل تلفیقی فراگیر در مدارس پذیرا مشغول به تحصیل هستند که درمجموع ۲ هزار و ۷۹۵ دانشآموز را تحت پوشش قرار داده میشوند.
حسینی بابیان اینکه پوشش تحصیلی دانش آموزان طیف اتیسم از سال ۸۴ تاکنون از ۲ هزار و ۵۰۰ درصد رشد برخوردار بوده است، بیان کرد: ۳۸۷ نفر از همکاران در آموزشوپرورش استثنایی کار تعلیم و تربیت دانش آموزان طیف اتیسم را بر عهدهدارند.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی بابیان اینکه همهساله در برنامه سنجش و سلامت جسمانی و آمدگی تحصیلی، غربالگری دانش آموزان با بهکارگیری بیش از ۲۰ هزار نفر نیرو در بیش از ۲ هزار پایگاه سنجش انجام میشود، گفت: دو آزمون SCQ و ADI-R جهت تشخیص اختلالات طیف اتیسم در برنامه سنجش نوآموزان مورداستفاده قرار میگیرد تا جایگاه آموزش این دانش آموزان مشخص شود.
حسینی در خصوص توانمندسازی معلمان، مربیان و مدیران و مشاوران اظهار کرد: ۷۰ درصد همکاران دورههای تخصصی لازم را در حوزه اتیسم نگذراندهاند لذا نقشه راه آموزش تدوینشده است و تاکنون ۵۰ دوره ضمن خدمت و کارگاه کشوری برای معلمان، مدیران، معاونان، سرپرستان آموزشی و کارشناسان برگزارشده است.
وی ادامه داد: ۵ کارگاه تخصصی جهت تربیت مدرس به مدت ۱۱۲ ساعت برای آموزش نیروی انسانی در سطح کشور و ۲۰ دوره ضمن خدمت و کارگاه جهت تربیت آزمایندههای تخصصی اتیسم نیز تاکنون برگزارشده است.
حسینی گفت: کارگاه مشترک با همکاری مرکز امور بینالملل و دفتر منطقهای یونسکو به مدت ۶۵ ساعت جهت تربیت مدرس و ۱۲۸ ساعت دوره جهت تربیتمعلم و مشاور و دورههای تربیتمعلم چند مهارتی با همکاری یونیسف نیز تاکنون برگزارشده است.
وی تصریح کرد: آموزش ۱۰ درصد معلمان دانش آموزان کمتوان ذهنی برای یادگیری مهارتهای چندگانه در حال انجام است.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی در خصوص محتوای آموزشی دانش آموزان طیف اتیسم گفت: ۸ کتاب مهارتآموزی تصویری پایه اول تا ششم با تأکید بر مهارتهای خودیاری، ارتباطی و تعاملی برای دانش آموزان طیف اتیسم تدوین و چاپشده است.
وی گفت: بسته آموزش والدین و جزوه استاندارد فضا، تجهیزات آموزشی و توانبخشی ویژه طیف اتیسم تدوینشده است و ۵عنوان کتاب در جهت آموزش والدین دانش آموزان طیف اتیسم در سال ۹۸ تدوینشده است.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی افزود: اضافه نمودن سرفصل درس اختلال طیف اتیسم در دروس دانشگاه فرهنگیان، تدوین مکملهای تصویری درس ریاضی و تهیه کیت تصویری تیچ از اقدامات دیگر در راستای تدوین محتوای آموزشی استاندارد در حوزه دانش آموزان اتیسم است.
حسینی توانمندسازی والدین دانش آموزان طیف اتیسم را از ضروریات دانست و گفت: تدوین محتوای آموزشی والدین، اجرای برنامه آموزشی والد محور بهصورت آزمایشی در مدرسهی پیامبر اعظم (ص) بهصورت آموزش والد به والد و ارسال دستورالعمل اولیا و همیار معلم در شرایط کرونا از اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
وی افزود: همچنین برنامه آموزش والدین با همکاری انجمنهای مردمنهاد در سطح شهر تهران برگزارشده است و ۵عنوان کتاب در جهت آموزش والدین دانش آموزان طیف اتیسم تدوینشده است.
حسینی بابیان اینکه مناسبسازی پودمان ها در ۲ رشته باغبانی و کمک خدمات اداری انجامشده است، گفت: امکان تحصیل در ۳۶ رشته مهارتی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ایجادشده است و پودمان رشته موسیقی برای دانش آموزان طیف اتیسم تدوینشده است و در مرحله تصویب در شورای عالی آموزشوپرورش قرار دارد.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی در پایان گفت: همکاری با وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سایر ارگانها در خصوص تدوین برنامه جامعه و هماهنگ برای ارائه خدمات به اختلال طیف اتیسم انجامگرفته است و تاکنون ۴سمپوزیوم تخصصی اتیسم و میزهای تخصصی در حوزه اختلال طیف اتیسم برگزارشده است.
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