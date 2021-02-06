  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۳:۰۵

با اشاره به گفتگوی تلفنی با بن فرحان؛

بلینکن: عربستان شریک امنیتی مهم آمریکا است

بلینکن: عربستان شریک امنیتی مهم آمریکا است

وزیر خارجه آمریکا در پیامی توئیتری با اشاره به گفتگوی تلفنی روز گذشته با همتای سعودی خود از ریاض به عنوان شریک امنیتی مهم واشنگتن یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به گفتگوی تلفنی روز گذشته اش با فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی از ریاض به عنوان شریک امنیتی مهم واشنگتن یاد کرد.

آنتونی بلینکن در صفحه توئیتر خود نوشت: روز گذشته با فیصل بن فرحان گفتگو کردم. عربستان سعودی یک شریک امنیتی مهم است. همزمان با احیای دیپلماسی برای پایان درگیری در یمن به همکاری مشترک برای دفاع از پادشاهی از خطرات خارجی ادامه می‌دهیم.

گفتنی است که وزرای خارجه آمریکا و عربستان جمعه شب در تماسی تلفنی درباره موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی، با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان پیرامون موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کرد.

خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که بن فرحان در این گفتگوی تلفنی به آنتونی بلینکن که بتازگی به عنوان وزیر خارجه آمریکا برگزیده شده است، تبریک گفت.

وزیر خارجه سعودی همچنین نسبت به همکاری با ایالات متحده آمریکا برای مقابله با چالش‌های مشترک و برقراری امنیت و ثبات در منطقه ابراز امیدواری کرد.

دو طرف همچنین درباره روابط راهبردی و همچنین شماری از موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

کد مطلب 5140752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Zand IR ۰۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      منافع جهان غرب ایجاب میکند ایالات متحده با عربستان تنش نداشته باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها