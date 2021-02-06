بلینکن: عربستان شریک امنیتی مهم آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به گفتگوی تلفنی روز گذشته اش با فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی از ریاض به عنوان شریک امنیتی مهم واشنگتن یاد کرد.
آنتونی بلینکن در صفحه توئیتر خود نوشت: روز گذشته با فیصل بن فرحان گفتگو کردم. عربستان سعودی یک شریک امنیتی مهم است. همزمان با احیای دیپلماسی برای پایان درگیری در یمن به همکاری مشترک برای دفاع از پادشاهی از خطرات خارجی ادامه میدهیم.
گفتنی است که وزرای خارجه آمریکا و عربستان جمعه شب در تماسی تلفنی درباره موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.
بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی، با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان پیرامون موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کرد.
خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که بن فرحان در این گفتگوی تلفنی به آنتونی بلینکن که بتازگی به عنوان وزیر خارجه آمریکا برگزیده شده است، تبریک گفت.
وزیر خارجه سعودی همچنین نسبت به همکاری با ایالات متحده آمریکا برای مقابله با چالشهای مشترک و برقراری امنیت و ثبات در منطقه ابراز امیدواری کرد.
دو طرف همچنین درباره روابط راهبردی و همچنین شماری از موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.
نظر شما