به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیر شکری امروز در مراسم رونمایی از سه اسکناس جدید هزار تومانی دو هزار توامانی ۵ هزار تومانی در جمع خبرنگاران گفت: در این اسکناس‌ها و هم چنین در ایران چک‌های جدید ۱۰۰ هزار تومانی چهر صفر بصورت کم رنگ چاپ شده است.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی درباره جذف چهار صفر از پول ملی در مجلس در حال بررسی است گفت: ما به صورت پیش دستانه از قبل خود را برای این موضوع آماده می‌کنیم و در تولید اسکناس‌های بین نسلی و یا نسل جدید کم رنگ شدن چهار صفر زمینه ذهنی را برای مردم برای حذف چهار صفر فراهم می‌کند تا خود را بتوانند با واحد پولی جدید تطبیق دهند.

شکری افزود: تفاوت‌های مهم اسکناس‌ها جدید علاوه بر کم رنگ شدن صفرها این است که همه این قطعات در اندازه واحد منتشر خواهد شد و نشانه‌های به کار رفته نیز طبق الگوی سند اسکناس است که دو سال و نیم پیش به تصویب رسیده و از این به بعد اسکناس‌ها بر اساس این سند به صورت منظم و منسجم چاپ و توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه عمر مفید اسکناس در کشور ما حدود ۵ سال است گفت: انتشار اسکناس جدید روال عادی بانک مرکزی است که هم اکنون در قالب اشکال جدید این کار صورت گرفته و هزینه جدیدی را اضافه نکرده است.

شکری همچنین درباره ضرب مسکوکات در کشور گفت: اقبال زیادی در کشور به استفاده از مسکوک وجود ندارد با این حال بانک مرکزی برنامه‌های خود را برای مسکوکات به شکلی که ارزش ذاتی بیشتر از ارزش اسمی نباشد خواهد داشت، ولی در طراحی بانک مرکزی پرداخت‌های خرد با آمدن کیف‌های الکترونیکی مدیریت خواهد شد.