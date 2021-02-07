۱۹۰ روستای کرمانشاه تحت پوشش اینترنت قرار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسیب قبادیان بعد از ظهر امروز در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دهه مبارک فجر نصب و راه اندازی ۲۲ سایت جدید، تکمیل پوشش و ارتقا تکنولوژی ۱۱۳ سایت، نصب و راه اندازی کافو نوری به تعداد چهار دستگاه، نصب و راه اندازی مینی کافو به تعداد پنج دستگاه، توسعه پورت‌های پرسرعت دیتا ADSL در ۳۶ مرکز، اجرای فیبر نوری به طول ۵۰ کیلومتر و نصب و راه اندازی CWDM به تعداد ۲۰ لینک توسط شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه انجام شده است.

وی افزود: جمع هزینه این پروژه‌های سیار پرداخت شده توسط شرکت ارتباطات سیار ۲۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و از محل اعتبارات استانی ۹۵ میلیارد ریال است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه به پروژه‌های اجرا شده مخابرات این شرکت در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: نصب و راه اندازی ۵۷ سایت جدید، تکمیل پوشش و ارتقا تکنولوژی ۵۸۳ سایت، نصب و راه اندازی کافو نوری به تعداد ۱۰ دستگاه و نصب و راه اندازی مینی کافو به تعداد ۱۷ دستگاه از جمله این پروژه‌ها است.

قبادیان اضافه کرد: توسعه پورت‌های پر سرعت دیتا ADSL و FTTH، اجرای فیبر نوری به طول ۸۰ کیلومتر، نصب و راه اندازی CWDM، توسعه سافت سوئیچ و توسعه شبکه کابل از جمله دیگر پروژه‌های اجرا شده است.

وی جمع کل هزینه‌های پروژه‌های اجرا شده مخابرات منطقه کرمانشاه طی سال جاری را بالغ بر ۹۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

قبادیان با اشاره به پروژه‌های اجرا شده در سطح استان از سال ۹۲ تاکنون، گفت طی این مدت از لحاظ ریالی بیش از چهار هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در حوزه زیر ساخت‌های ارتباطی استان سرمایه گذاری شده که زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کرده است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه ادامه داد: از میزان حجم سرمایه گذاری در استان بیش از ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال آن در حوزه اپراتور همراه اول بوده و مابقی نیز در حوزه توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری و ایجاد ارتباطات برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار بوده است.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران بیش از ۸۰ درصد ظرفیت ارتباطی را حوزه تلفن ثابت و همراه و دیتا فراهم می‌کند، بیان کرد: بر اساس شاخص‌های منتهی به آذر ماه سال جاری، بیش از ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار سیم کارت اپراتور همراه اول در شبکه موبایل استان به مشترکین واگذار شده که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۰ هزار عدد آن فعال هستند و ضریب نفوذ این اپراتور معادل ۱۰۶ درصد است.

متوسط درآمد کرمانشاه از تلفن ثابت ۴۳ هزار ریال معادل یک چهارم هزینه آن است

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با اشاره به بخش تلفن ثابت، گفت: بیش از ۶۹۰ هزار شماره واگذار شده در سطح استان داریم که ۵۰۸ هزار آن فعال بوده و از تعداد شماره‌های فعال بیش از ۴۰۰ هزار عدد مربوط به شهر کرمانشاه است.

قبادیان ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان را نسبت به جمعیت ۲۶ درصد و در شهر کرمانشاه ۲۹ درصد اعلام کرد و افزود: متوسط هزینه نگهداری و ارائه خدمات به مشترکین برای هر خط ثابت ۱۹۰ هزار ریال است، در حالی که متوسط درآمد کشور از تلفن ثابت ۵۵ هزار ریال و در کرمانشاه ۴۳ هزار ریال معادل یک چهارم هزینه آن است.

وی میزان مطالبات شرکت مخابرات کرمانشاه از مشترکین خود در بخش اداری را ۲۷۰ میلیارد ریال و در بخش خانگی ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

قبادیان گفت: در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار از مشترکین تلفن ثابت دارای ADSL مخابرات هستند و حدود ۶۷ هزار مشترک نیز از اینترنت ۱۲ شرکت خصوصی ارائه دهنده این خدمت استفاده می‌کند که در مجموع ۱۳۰ هزار مشترک اینترنت خانگی در سطح استان وجود دارد.

وی به حرکت شرکت مخابرات ایران طی سال‌های اخیر به سمت تکنولوژی‌های مبتنی بر سیم برای ارائه پهنای باند بالاتر و هم مبتنی بر فیبر نوری تحت عنوان FTTH پرداخت و افزود: کرمانشاه به عنوان هشتمین استان پایلوت کشور این پروژه از سال ۹۵ قریب به ۲۰ هزار ظرفیت واگذاری فیبر خانگی در سطح مناطق تجاری شهرستان‌های استان به منظور دسترسی مردم به اینترنت با تکنولوژی‌های جدید و با سرعت ایجاد کرده که به دلیل تعرفه و هزینه‌های تقریباً بالا تاکنون تنها حدود یک هزار و ۳۰۰ واحد آن واگذار شده است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه به وضعیت اینترنت در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش خدمات اینترنت قرار دارند و نیز ۹۴ درصد از جاده‌های تعهدی استان تحت پوشش اینترنت نسل ۲ هستند.

افزایش ۷۰ درصدی مصرف اینترنت در روزهای کرونایی

وی با بیان اینکه ۲ میلیون مشترک شبکه همراه در استان کرمانشاه وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد ۷۰۰ مشترک از اینترنت شبکه همراه استفاده می‌کنند.

قبادیان ادامه داد: رشد مصرف اینترنت در شرایط روزهای کرونایی ۷۰ درصد و استفاده از تلفن همراه نیز ۲ برابر رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی به شبکه‌های آموزشی دانش آموزی در فضای مجازی به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۲ هزار مدرسه در سطح استان از اینترنت رایگان استفاده کرده‌اند.