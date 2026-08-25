۸ پروژه ارتباطی در شهرستان گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصب و راه اندازی سایت های موبایل منطقه گشویی و خیابان آفرینش، ارتقای تکنولوژی سایت های موبایل روستاهای چاهبردی، فراکه، رودشور، مسکن مهر و بیمارستان، نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری زندان،‌تغذیه و نیروی شهرستان در مرکز امام خمینی و امام علی(ع) بخشی از پروژه های افتتاحی است.

فیبرکشی و عملیات برگردان سایت تلفن همراه مال قاید از هوایی به خاکی، نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری و واگذاری ftth کوی بسیجیان ، محله استقلال و پیروزی، نصب و راه اندازی فیبر دسترسی جهت دوربین های پایش تصویری میدان امام علی و ترمینال مسافربری و توسعه شبکه دیتا و انتقال شهرستان در مرکز امام گناوه، بندرریگ‌، محمدصالحی و مال قاید از دیگر پروژه های اداره مخابرات در دومین روز از گرامیداشت هفته دولت بود.

این پروژه ها با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی در مناطق مختلف شهرستان همزمان با دومین روز هفته دولت به بهره‌برداری رسید.