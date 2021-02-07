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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۱۵

مدیرکل محیط زیست کرمانشاه:

کرمانشاه ۷روز هوای ناخوش را در سال ۹۹ تجربه کرده است

کرمانشاه ۷روز هوای ناخوش را در سال ۹۹ تجربه کرده است

کرمانشاه- مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه ۷روز هوای ناخوش را در سال ۹۹ تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون یاوری بعد از ظهر امروز در جلسه هوای پاک در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه اظهار کرد: مجموع هوای ناخوش استان کرمانشاه از ابتدای سال جاری تاکنون هفت روز بوده که شامل ۲ روز بحرانی و پنج روز وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

وی با بیان اینکه وضعیت سلامت هوای کرمانشاه در مقایسه با دیگر کلان‌شهرهایی مانند تهران مطلوب است، افزود: تعداد ایستگاه‌های پایش وضعیت آلودگی هوای استان ۹ ایستگاه بوده که چهار ایستگاه آن در میدان غدیر، محوطه استانداری، زیبا پارک و پالایشگاه شرکت نفت شهرستان کرمانشاه قرار داشته و پنج ایستگاه دیگر در شهرهای قصرشیرین، سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب، پاوه و کنگاور مستقر است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه ۱۲۰ روز آلوده در سال ۹۸ وجود داشته است، تصریح کرد: گرد و غبار عامل اصلی آلودگی هوا در سال گذشته بود، امروز آلودگی هوا مربوط به زمانی است که صنایعی مانند نیروگاه حرارتی بیستون و سیمان غرب از مازوت استفاده می‌کنند.

به گفته وی نیروگاه حرارتی بیستون بیشترین سهم را در آلودگی هوای کرمانشاه دارد.

یاوری با بیان اینکه نیروگاه‌ها و صنایع در هنگام قطع گاز باید در ابتدا گازوئیل و سپس مازوت مصرف کنند، گفت: آلودگی هوا در کرمانشاه برخلاف تهران پایدار نبوده و تنها چند ساعت طول می‌کشد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه پدیده وارونگی در هنگام تردد خودروها را مختص به تهران دانست.

کد مطلب 5141663

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