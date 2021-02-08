به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم الحاق ۳۴۰ شناور رزمی به نیروی دریایی سپاه در بندرعباس اظهار کرد: وجود ذخایر بی بدیل انرژی فسیلی در منطقه و چه به لحاظ تنگه هرمز که محل عبور 20 درصد انرژی فسیلی جهان است و چه به لحاظ تاسیسات و زیرساخت‌های ارزشمندی که در طول دهه‌ها در این سرزمین ایجاد کرده و امنیت مردم و ساحل نشینان ما این اهمیت فوق‌العاده قابل توجه و در راستای امنیت آن باید تلاش چشم‌گیری صورت گیرد.



وی افزود: بحمدالله نیروی دریایی سپاه در استقرار و توسعه امنیت در منطقه در طی تمامی دوران تشکیل خود توانسته این مسؤولیت تأمین امنیت را به اجرا بگذارد.



رییس ستاد کل نیروهای مسلح از نیروی دریایی سپاه به عنوان مولود دفاع مقدس یاد کرد و گفت: در سال 64 و در اوج دفاع مقدس و به امر امام راحل بزرگوار و از آن روز که در نبرد با آمریکای حامی صدام ملعون در دریا نبرد خود را آغاز کرد، روز به روز در حال رشد و ارتقای توان خود بوده است.



سردار باقری درباره اتکای نیروی دریایی سپاه به شناورهای رزمی تندرو نیز عنوان کرد: این موضوع تنها یک مساله تجهیزاتی نیست. نیروی دریایی در سپاه به دور از این که بخواهد تکرار و تقلید یک نیروی دریایی از دیگر کشورها باشد، یک نیروی بالنده با اتکای به ظرفیت‌های درون‌زای خویش است.



وی خاطرنشان کرد: عزیزان نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش به خوبی در کنار هم با در پیش گرفتن راهبردی جدید و رویکردی انقلابی مکمل خویش هستند.



رییس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: شناور تندرو یک فرهنگ است که عامل اصلی تحرک و کارآمدی آن انسان مومن و شجاع و ایثارگری است که اگر آن انسان این ویژگی‌ها را نداشته باشد، این شناور هیچ گونه کارآمدی نخواهد داشت.ساختن و بکارگیری یک شناور تندرو چیزی نیست که از سایر کشورها بر نیاید اما عاملی که این شناور کوچک را به یک عامل قدرت بی بدیل تبدیل می‌کند، آن انسان شایسته‌ای است که در این شناور عهده‌دار دفاع و تهاجم به دشمن می‌شود.



وی با تجلیل از شهدای دلاوری همچون شهید مهدوی‌ها و شهید رودکی‌ها و ... که این صحنه‌ها را فرماندهی کردند و شهدای زنده‌ای که امروز این صحنه‌ها را می‌آفرینند و فرماندهی می‌کنند و همه رزمندگان دلاور و شجاع امروز نیروی دریایی سپاه، خاطرنشان کرد: همت بلند آنان و سلحشوری آنان است که می‌تواند یک عامل بی نظیر در نبرد دریایی از این وسیله بسازد.



سردار لشکر باقری در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: شناور تندرو با ویژگی‌هایی مانند چابکی، قدرت مانور و آتش بالا که نیروی دریایی برای آن فراهم کرده، رادار گریزی تا حد ممکن و بسیاری ویژگی‌های دیگر، نقش بی بدیلی در صحنه نبرد در دریا بر عهده می‌گیرد. البته نیروی دریایی علاوه بر این شناورها، در نبرد موشکی، نبرد در رزم مین، نبرد در زیر سطح و بالای سطح در حال رشد و پیشرفت قابل ملاحظه است که بخاطر تمام این نعمات شکرگزار پروردگار عالم هستیم که در اوج تحریم، چنین قدرتی را برای رزمندگان ما ایجاد کرده است.