آزمون تربیت مربی پایه داوطلبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی در مراسم آغاز برگزاری آزمون تربیت مربی پایه داوطلبی که صبح امروز ۲۰ بهمن ماه برگزار شد، ضمن تشکر از معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر و همه افرادی که در برگزاری این آزمون کمک کردند، گفت: زمانی که موضوع خانههای هلال و تاب آوری مطرح میشود، آموزش؛ یکی از ارکان این مهم است. طبیعتاً ارائه آموزشها نیازمند دو ابزار است. گروه هدف خوب، مربیان کار آمد و وسایل کمک آموزشی از الزامات ترویج آموزش همگانی محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر برای ارائه آموزشهای همگانی به مردم، مربیان مستعد و خلاق را تربیت میکند، افزود: مردم ما از اهمیت موضوع آموزش همگانی مطلع هستند و مردم آمادهاند تا در صورت اعلام فراخوان از آموزشهای لازم برخوردار شوند.
رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه با کمبود تعداد مربیان برای ارائه آموزشهای همگانی مواجه بودیم، اظهارداشت: ارائه آموزشهای همگانی به ۸۰ میلیون نفر کار ساده نیست، حتی مطرح شدن آن هم کار سختی است اما معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر این کار را آغاز کرده است.
وی درباره فعالیتهای هلال احمر برای گسترش آموزشهای همگانی در کشور، گفت: در این زمینه تفاهم نامهای با وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان نظام وظیفه منعقد کردیم که بر این اساس، ارائه آموزشهای همگانی به ۱۵ میلیون دانش آموز و همچنین ارائه همین آموزشها به سربازان وظیفه در ۴۰ پادگان ۱۷ استان کشور انجام شد و بخشی از این آموزشها به مردم کشور ارائه میشود که با توجه به شرایط شیوع کرونا، میتوان بخشی از آن را به صورت محله محور و یا چهره به چهره انجام داد.
به گفته همتی، خانههای هلال راه اندازی شد تا با کمک مربیان، هموطنان از آموزشهای همگانی بهرهمند شوند.
رئیس جمعیت هلال احمر به بند «الف» قانون مدیریت بحران برای آموزش همگانی، اشاره کرد و افزود: براساس این بند از قانون، بر آموزش همگانی تاکید ویژه ای شده و این وظیفه برعهده جمعیت هلال احمر گذاشته شده است تا این جمعیت با همکاری و همفکری با وزارت خانهها و دستگاههای اجرایی این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به اختصاص بودجه برای خرید لوازم و تجهیزات کمک آموزشی، تاکید کرد: تا پایان سال مبلغی برای تهیه مانکن و وسایل کمک آموزشی اختصاص داده شده است. مدت زمان کوتاه است، از مدیران عامل میخواهیم تا بستههای کمک آموزشی را تهیه کنند و مربی به صورت عملی آموزشهای همگانی را به هموطنان ارائه کند. به علاوه میتوان از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی هم برای تهیه تجهیزات استفاده کرد تا مراکز استان، شعب و خانههای هلال از وسایل کمک آموزشی برخوردار شوند.
همتی بیان کرد: اقبال عمومی مردم از آموزشهای همگانی بسیار زیاد است به نحوی که برای استفاده از آموزشهای ارائه شده در شهرستان کوچکی چون شوش، در خانه هلال تجمع کرده بودند تا آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه امروز ۲۰ بهمن ماه حدود ۸ هزار نفر در آزمون پایانی تربیت مربی پایه داوطلبی که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود، شرکت میکنند، گفت: این کار، قدم بسیار خوب و رو به جلو است و این افراد میتوانند در اموزش مربیان دیگر مؤثر باشند. البته شاید تصور بر این باشد که این کار در جامعه دیده نمیشود اما اثر عمیق آن زمانی قابل احساس است که بحرانی رخ دهد و مردم در این بحران از آموزشها استفاده کرده و موفق به نجات جان خود و هموطنان شوند.
رئیس جمعیت هلال احمر ابراز امیدواری کرد که با تربیت مربیان و ارائه آموزشهای همگانی به همه مردم ایران، شاهد ایجاد و داشتن جامعهای تاب آور باشیم که وقوع آن حتمی است.
در این مراسم خسرو رحمانی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه پیش از این ۴ هزار مربی (پایه، کمکهای اولیه، آموزشهای تخصصی) در جمعیت هلالاحمر حضور داشتند، گفت: با توجه به گسترش خانههای هلال در روستاها و محلههای شهرها نیاز بود تا این تعداد مربی افزایش پیدا کند، به همین دلیل در حال حاضر در سراسر کشور ۷۹۴۰ نفر در آزمون شرکت خواهند کرد، نکته مهم هم استفاده از افراد بومی در هر منطقه است.
وی با بیان اینکه از ۷۹۴۰ شرکت کننده در آزمون تربیت مربی پایه داوطلبی ۳۲۷۵ نفر مرد، ۳۱۳۰ نفر زن، ۳۷۸۳ نفر امدادگر، ۹۱۵ نفر اعضای خانههای هلال، ۴۵۰ نفر کارکنان هلال احمر، ۱۷۰۱ نفر مربیان پیشین کمکهای اولیه و ۲۲۶ نفر پرستار و بهورز هستند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر میان سنی شرکت کنندگان در آزمون را ۲۸ سال اعلام کرد.
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