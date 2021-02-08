بیش از ۳۳۰ هزار بسته معیشتی در گیلان توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور عصر دوشنبه در مراسم مواسات و توزیع کمکهای مؤمنانه با اشاره به شیوع ویروس کرونا و آسیبهای اقتصادی به بسیاری از کسب و کارها و افراد، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۳۳۰ هزار بسته معیشتی و حمایتی در استان گیلان توزیع شده است.
وی به حضور و مشارکت پرشور گیلانیان در رزمایش مواسات و کمکهای مومنانه اشاره کرد و افزود: در این مدت خیران گیلانی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان به تهیه بستههای معیشتی کمک کردهاند.
فرمانده سپاه قدس گیلان با برنامه امروز اشاره و با تأکید بر تداوم رزمایش مواسات و ارائه خدمات به محرومان و آسیب دیدگان، گفت: افراد نیازمند مشمول طرحهای حمایتی در سراسر استان در بستر اجرای طرح خانه محور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شناسایی شدهاند و کمکها به آنها تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: در چهارمین مرحله طرحهای حمایتی رزمایش مواسات امروز ۱۴ هزار بسته معیشتی و بهداشتی، ۲۵ سری جهیزیه به زوجهای جوان، آزادسازی هشت زندانی جرایم غیر عمد، تأمین لوازم خانگی برای خانوادههای کم برخوردار اجرایی شد.
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