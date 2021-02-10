فراخوان جذب نیروی پرستار در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پرستاری بیمارستان‌های تابعه خود (بیمارستان‌های بوعلی، امیرالمومنین (ع) و فرهیختگان) تعداد ۱۰۴ نفر از پرستاران واجد شرایط را جهت بخش‌های ویژه ICU،CCU،NICU و همچنین بخش‌های پیوند، جراحی و داخلی را از طریق مصاحبه به صورت قرارداد کارمعین با حقوق و مزایای منطبق با طرح ارتقا بهره وری مبتنی بر عملکرد پرستاران و ایجاد فوق العاده ویژه پرستاری و نیز پرداخت ۴ درصد سختی کار به پرستاران، جذب کند.

واجدین شرایط جهت ثبت نام در وقت اداری از ۲۲ بهمن به مدت ۱۴ روز کاری به اداره کارگزینی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران واقع در دو راهی قلهک خیابان شهید پابرجا بلوار آینه ساختمان گل یخ مراجعه و یا از طریق سایت دانشگاه به آدرس iautmu.ac.ir ثبت نام کنند. انتخاب محل کار با صلاحدید دانشگاه تعیین می‌شود.

ارائه مدرک تحصیلی، کپی شناسنامه و کارت ملی و سوابق کاری و دوره‌های طی شده در روز مصاحبه الزامی و حداکثر سن برای شرکت کنندگان ۴۰ سال است.

ارائه کارت پایان خدمت برای متقاضیان مرد، ارائه گواهی پایان طرح، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر با سابقه مفید و مرتبط و دارا بودن پنج سال سابقه کار در بخش مورد تقاضا الزامی است.

پرستارانی که دوره‌های ویژه بخش‌های ICU،CCU،NICU، پیوند، جراحی و داخلی را گذرانده اند در صورت ارائه گواهی مربوطه در اولویت جذب قرار خواهند داشت.

تاریخ مصاحبه پس از پایان ثبت نام متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود و برگزیدگان پس از طی دوره‌های تکمیلی و در صورت موفقیت، وارد مرحله جذب نهایی خواهند شد.